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挺反送中遭港遣返 印尼移工控青山灣不人道待遇

在香港工作10年的印尼籍移工尤麗疑因支持香港反送中運動而被扣押近一個月，今天被遣返印尼。（取自網路）

在香港工作10年的印尼籍移工尤麗疑因支持香港反送中運動而被扣押近一個月，今天被遣返印尼。（取自網路）

2019-12-02 20:16:24

〔中央社〕在香港工作10年的印尼籍移工尤麗疑因支持香港反送中運動而被扣押近一個月，今天被遣返印尼。尤麗的朋友轉述，她離境時發出訊息控訴在青山灣拘留中心遭不人道對待。

香港爆發反送中運動後，平常利用工作之餘撰寫移工報導的尤麗（Yuli Riswati）多次自主報導反送中運動，並翻譯有關香港抗爭運動的文章，在社群網站平台向同鄉解釋香港的情況。她疑似在11月4日遭港府入境事務處以出入境問題為由拘捕。

尤麗的友人、國際家務工聯會亞洲地區統籌葉沛渝日前指出，尤麗的雇主多次以書面向入境處表明願意繼續聘用她，並要求替她延續在7月27日過期的工作簽，但入境處不同意；尤麗在11月8日補辦延簽，入境處卻在3日後對她發出遞解令。

一群支持尤麗的香港友人今天下午發出聲明指出，她在香港飛往印尼泗水（Surabaya）的機上發訊息向朋友道別。

尤麗透過訊息指出，今天上午入境官員又欺騙她，說他們打電話給她的律師，但律師沒有接電話，但這不是事實。

尤麗指出，她上午10時被帶離青山灣拘留中心前，入境官要她寫下一份書面聲明，其中要提到「我很滿意送我回家的安排，也很喜歡入境處處理我案子的方式」。

尤麗說她拒絕寫這份聲明，因為她對在入境處遭受的對待及被遣返印尼感到沮喪。入境官員說，她若不寫，就無法回印尼。最後，她寫下「我知道我要回到印尼」。

葉沛渝曾說，尤麗透露青山灣拘留中心環境惡劣，自己因只能用冷水冲澡而生病，每天只獲得一顆不知名的藥丸，讓她長期嘔吐及發冷，被阻延送醫，也被禁止看新聞。

尤麗今天透過訊息向友人指出，很多被關押在青山灣拘留中心的人都還在受苦，受到不人道、不公平的對待。她希望能把這個情況讓大家知道，也希望她的朋友能關心他們。

尤麗說，入境官未告訴她，她以後是否不能再入境香港。她無法回雇主家收拾行李，已請朋友幫她寄到印尼。

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