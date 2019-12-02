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惹眾怒！ 印度4男輪暴女獸醫後焚屍滅跡

數百名抗議者聚集在印度海得拉巴的一警察局外，要求警方將4名嫌犯交出來。（歐新社）

數百名抗議者聚集在印度海得拉巴的一警察局外，要求警方將4名嫌犯交出來。（歐新社）

2019-12-03 00:28:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度海得拉巴（Hyderabad）郊區發現一女性焦屍，屍體被包裹在毯子中並浸入煤油，明顯經過刻意加工毀屍滅跡。警方目前已逮捕4名嫌犯，但民眾怒不可遏，要求當局速審判死刑。

綜合外媒報導，該受害女性為27歲獸醫，上週三晚間她騎摩托車駛去看醫生後被綁架。根據警方報告，11月27日下午6點，被害女子將摩托車停好後走去診所，此時4名嫌犯見色起意開始密謀，他們刺破被害者的摩托車輪胎，並在被害回來取車時假意提供協助。

當時被害人曾打電話給家人，表示有一群男子主動要求修理她的輪胎，並提到自己很害怕，稍後家人回撥卻發現電話已經關機。4人把女子拖到卡車邊性侵，並灌酒以阻止她呼救。被害人清醒後，4人意識到此事將東窗事發，便起殺心動手行凶，後來為了掩飾犯行，他們將屍體丟上卡車並把摩托車移走，沿途購買汽油，到公路下的涵洞焚燒屍體滅跡。

週四早上屍體被路人發現，事發後引起印度輿論撻伐，不少民眾聚集到事發當地警局門口抗議。受害者家屬抱怨，警方動作太慢，導致被害者被殘忍殺害，事後有3名員警受到停職處分。

根據印度政府最新犯罪調查，2017年印度警方光是有案可查的強姦案就多達3萬3658起，平均每天92件。

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