百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛咖啡店嚴重損毀瀕坍塌

繼「世界最美小鎮」奧地利哈修塔特（Hallstatt）11月30日傳出4棟建築物遭到嚴重燒毀後，在法國擁有百年歷史、深受「現代藝術之父」塞尚（Paul Cézanne）喜愛的「兩個男孩咖啡館」（Café Les Deux Garçons）驚傳在同日（11月30日）清晨遭大火吞噬，雖動員大批消防隊員滅火，但整座咖啡廳內部仍嚴重損毀。（讀者提供）

2019-12-02 22:43:00

〔即時新聞／綜合報導〕繼「世界最美小鎮」奧地利哈修塔特（Hallstatt）11月30日傳出4棟建築物遭到嚴重燒毀後，在法國擁有百年歷史、深受「現代藝術之父」塞尚（Paul Cézanne）喜愛的「兩個男孩咖啡館」（Café Les Deux Garçons）驚傳在同日（11月30日）清晨遭大火吞噬，雖動員大批消防隊員滅火，但整座咖啡廳內部仍嚴重損毀、瀕臨坍塌。

綜合外媒報導，「兩個男孩咖啡館」位於南法普羅旺斯艾克斯（Aix-en-Provence）、開幕於1792年，已有將近230年歷史，塞尚、左拉（Émile Zola）以及海明威（Ernest Hemingway ）等文人、藝術家都曾是這家咖啡廳的常客。

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「兩個男孩咖啡館」不僅鄰近有「現代藝術之父」之稱的印象派畫家塞尚故居，同時也是他生前最愛的咖啡店，也因塞尚1906年時在一封寫給兒子的信中提及這家咖啡店，讓這裡就此成為當地知名景點，更有許多塞尚的粉絲幕名而往。

據報導，「兩個男孩咖啡館」於當地時間11月30日清晨6點左右起火、起火原因尚不明，由於火勢十分猛烈、一度延燒至隔壁建築，當地出動約65名消防隊員，耗費將近3小時才將火勢撲滅。

報導也指出，由於該咖啡廳目前已停業，火災當時並無人在建築物內，警消人員將附近的11名居民疏散後，並無人傷亡，但咖啡廳內部被燒得焦黑，目前有坍塌的風險。

「兩個男孩咖啡館」位於南法普羅旺斯艾克斯（Aix-en-Provence）、開幕於1792年，已有將近230年歷史，塞尚、左拉（Émile Zola）以及海明威（Ernest Hemingway ）等文人、藝術家都曾是這家咖啡廳的常客。（讀者提供）

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