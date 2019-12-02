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神秘太陽能船漂流3200公里 3年後主人現身解密...

一艘神祕的太陽能木船在2016年被發現被沖上愛爾蘭的岸邊。（圖擷自Ballyglass Coast Guard Unit臉書）

一艘神祕的太陽能木船在2016年被發現被沖上愛爾蘭的岸邊。（圖擷自Ballyglass Coast Guard Unit臉書）

2019-12-02 17:24:29

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭巴里格拉斯海岸巡守隊在2016年發現一艘「太陽能木船」被沖上岸，裡面還有署名瑞克．斯莫（Rick Small）的訊息，聲稱這艘船要送給無家可歸的年輕人。負責此案的官員赫斯特（Michael Hurst）上月28日終於解開這艘船的身世之謎。

船裡還留有訊息稱這艘船要送給無家可歸的年輕人。（圖擷自Ballyglass Coast Guard Unit臉書）

船裡還留有訊息稱這艘船要送給無家可歸的年輕人。（圖擷自Ballyglass Coast Guard Unit臉書）

綜合外媒報導，這艘神祕的太陽能木船搭載許多太陽能板與水壺，還有一段手寫文字寫道「我，瑞克．斯莫，將這個建築捐贈給一名無家可歸的年輕人，給予一個紐芬蘭人不會選擇的、更好的生活！沒有房租，沒有貸款，沒有水電」。

這艘木船後來被改造為社區中的花園景物。（圖擷自Ballyglass Coast Guard Unit臉書）

這艘木船後來被改造為社區中的花園景物。（圖擷自Ballyglass Coast Guard Unit臉書）

經過3年之後，負責官員赫斯特終於找到這艘船的主人，原來是加拿大一名62歲的發明家的傑作，漂流了約3200公里來到愛爾蘭，由於長期沒人認領，當地民眾就把這艘船送給附近社區改造成花園。

神秘木船的建造者瑞克．斯莫表示，當初造這艘船是為了呼籲大眾提高對於氣候變化的危機意識，原本他要趁著夏天，從加拿大紐芬蘭繞過北極圈來到愛爾蘭，表示冰層正在消失，卻找不到合適的馬達，因此只好送出去給有緣人，他笑說「它沒有沉沒，我一定做得很好，對吧」。

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