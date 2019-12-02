爆料中國間諜後身亡 他這合照扯上澳洲首位華裔女議員
〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜「王立強」先前向澳洲政府指出，中方欲在澳國會安插特務，事件與澳洲自由黨黨員、墨爾本豪車經銷商趙波（音譯，Bo “Nick” Zhao）生前向澳洲政府提供的情報吻合，現有澳媒發現，澳洲首位華裔議員廖嬋娥（Gladys Liu）與該案也有關聯。
根據《澳洲時代報》報導，澳洲自由黨黨員、墨爾本豪車經銷商趙波1年前向「澳洲安全情報組織」（ASIO）通報，中國情報單位曾透過陳姓墨爾本商人（Brian Chen）給他100萬澳幣（約新台幣2110萬元），要他投入國會選舉，但趙波卻在今年3月陳屍在墨爾本一間旅店，死因未明。
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根據《澳洲人報》報導，澳洲自由黨的東部多元文化支部發布的活動照中，能看見自由黨議員廖嬋娥與趙波有2張合照，全都是在廖嬋娥家中拍攝，且趙波都在緊鄰廖嬋娥最近的位置，彼此似乎相當熟；但廖嬋娥透過辦公室聲明，她不記得在聚會上見過趙波。但報導中指出，敏感的是拍照時間均是澳洲2016年聯邦大選前。
澳洲廣播公司（ABC）今年9月曾踢爆，廖嬋娥2003年至2015年間擔任中國海外統戰部門要職，但廖嬋娥當時先稱「不記得」，而後承認確實有在中國海外交流協會廣東分會擔任名譽職務，但也強調後來就與該組織沒有聯繫，也以自己澳洲人的身分感到自豪。