中國中央紀委大動作掃貪 內蒙古、吉林1日4高官落馬

網上盛傳的中國共產黨中央紀律檢查委員會門前照片。（圖擷取自法國國際廣播電台）

2019-12-01 22:26:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區與吉林省1日發生大震盪，中共肅貪權力機構「中紀委」今（1）日公布，北方地區有4名貪腐官員落馬，其中3人被中共中央紀委「雙開」（開除黨籍、開除公職），遭查的落馬官員為內蒙古自治區政協副主席「馬明」，其餘被雙開的有三名副部級官員，包括內蒙古自治區黨委常委兼呼和浩特市委書記「雲光中」、呼和浩特市人大常委會副主任兼和林格爾縣委書記「王威亮」，以及吉林省人民檢察院黨組書記兼檢察長「楊克勤」。

綜合媒體報導，中國北部省份「內蒙古自治區」與「吉林省」今日被大動作掃蕩，中共中央紀委一天連續通報處理三位內蒙古官員與一位吉林省官員，上午先指控內蒙古自治區政協副主席馬明涉嫌嚴重違紀違法，並迫其接受紀律審查和監察調查，同時「雙開」呼和浩特市人大常委會副主任王威亮，「中紀委」在下午隨即又將兩名副部級官員雲光中、楊克勤雙開。

請繼續往下閱讀...

今早與馬明一同被中紀委公布處分的副部級官員王威亮，被控以權謀私、違規經商遭到「雙開」，據悉王威亮自2018年1月起擔任呼和浩特市人大常委會副主任與和林格爾縣委書記，直到9月遭到免職。

至於下午被「雙開」的內蒙古自治區黨委常委兼呼和浩特市委書記雲光中，與內蒙古政法系統腐敗窩案中的核心角色，即內蒙古常委兼政法委書記「邢雲」是內蒙古土默特旗同鄉，其中，雲光中擔任鄂爾多斯市長與市委書記期間，和近3年陸續落馬的貪官污吏名單有密切關聯 。

根據中媒報導，與雲光中一起被「雙開」的吉林省人民檢察院黨組書記兼檢察長楊克勤，2012年被外放到吉林省出任省檢察院檢察長，直到今年7月遭查出，楊克勤在7年間深度介入吉林政商界，曾與私人企業老板關係親密受到質疑，此外，據《中國新聞周刊》引述權威消息來源指稱，楊克勤落馬原因在於插手吉林市礦山項目，吉林省先前已有多名私企老板因涉及楊克勤案，被帶走配合調查。

根據《重慶晨報》指出，今早遭中紀委調查的最高級別官員馬明，是中共十八大以來內蒙古自治區第8位落馬的省部級幹部，在此之前，被「中共中央紀委」調查的7人分別有統戰部部長王素毅、自治區副主席潘逸陽、自治區政協副主席趙黎平、自治區政協副主席韓志然，自治區人民政府副主席白向群、自治區人大常委會副主任邢雲，以及今日下午正式被「雙開」的自治區人民政府副主席雲光中。

中共中央紀委指控內蒙古自治區政協副主席馬明涉嫌嚴重違紀違法，並迫其接受紀律審查和監察調查。（圖擷取自重慶晨報）

今早被中紀委開除黨籍、開除公職的副部級官員王威亮。（圖擷取自喵吉特區）

中紀委下午「雙開」的副部級官員雲光中、楊克勤。（圖擷取自PTT新聞）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法