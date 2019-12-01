一改金日成風格 金正恩酷愛大衣追求時尚

金正恩近日酷愛長大衣，顯示他作為年輕人愛美的一面。圖為11月28日金正恩視察超大型火箭炮連發測試。（路透）

2019-12-01 15:46:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩接任其父金日成的位子後，這位年輕獨裁者一直是外界的話題，近日他頻繁視察北韓軍隊，透過官方釋出的照片，其穿衣風格也成為媒體焦點，與金日成西装筆挺相比，金正恩更酷愛下擺長的大衣，顯示他身為年輕人愛美的一面。

根據《韓聯社》報導，金正恩11月28日穿著雙排扣黑色皮大衣，前往咸鏡南道連浦地區視察超大型火箭炮連發測試，腰帶中間大號的皮帶扣非常亮眼；25日前往邊界附近的昌麟島視察駐軍時，穿著雙排扣象牙白色長大衣，其設計感加上內搭深藍色襯衫，頗有英國名牌巴寶莉（Burberry）的風格。

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報導指出，這種長度過膝的皮料大衣在南韓算是常見，但在北韓卻算是大膽的服裝，這不僅展現了金正恩作為年輕人喜愛追趕時髦的一面，也凸顯了他作為領導人，有意打破領導人刻板印象的企圖。

與之相比的是，其父金正日一直堅守自己的穿衣美學，野戰夾克是他最標誌性的穿著，與被稱為「隱居型領袖」的父親不同，金正恩似乎認為，模仿以包容著稱的祖父金日成更有利於統治。

金正恩近日自成一派的穿衣風格也被視為釋放特殊政治信號。南韓東國大學北韓學系的教授金榕炫認為，金正恩最近的穿著，與日前就金剛山旅遊問題上，高調批評前朝也有關係。

金正恩11月25日前往昌麟島視察駐軍時，穿著雙排扣象牙白色長大衣，頗有英國巴寶莉（Burberry）的風格。（美聯社）

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