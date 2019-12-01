為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

一改金日成風格 金正恩酷愛大衣追求時尚

金正恩近日酷愛長大衣，顯示他作為年輕人愛美的一面。圖為11月28日金正恩視察超大型火箭炮連發測試。（路透）

金正恩近日酷愛長大衣，顯示他作為年輕人愛美的一面。圖為11月28日金正恩視察超大型火箭炮連發測試。（路透）

2019-12-01 15:46:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩接任其父金日成的位子後，這位年輕獨裁者一直是外界的話題，近日他頻繁視察北韓軍隊，透過官方釋出的照片，其穿衣風格也成為媒體焦點，與金日成西装筆挺相比，金正恩更酷愛下擺長的大衣，顯示他身為年輕人愛美的一面。

根據《韓聯社》報導，金正恩11月28日穿著雙排扣黑色皮大衣，前往咸鏡南道連浦地區視察超大型火箭炮連發測試，腰帶中間大號的皮帶扣非常亮眼；25日前往邊界附近的昌麟島視察駐軍時，穿著雙排扣象牙白色長大衣，其設計感加上內搭深藍色襯衫，頗有英國名牌巴寶莉（Burberry）的風格。

報導指出，這種長度過膝的皮料大衣在南韓算是常見，但在北韓卻算是大膽的服裝，這不僅展現了金正恩作為年輕人喜愛追趕時髦的一面，也凸顯了他作為領導人，有意打破領導人刻板印象的企圖。

與之相比的是，其父金正日一直堅守自己的穿衣美學，野戰夾克是他最標誌性的穿著，與被稱為「隱居型領袖」的父親不同，金正恩似乎認為，模仿以包容著稱的祖父金日成更有利於統治。

金正恩近日自成一派的穿衣風格也被視為釋放特殊政治信號。南韓東國大學北韓學系的教授金榕炫認為，金正恩最近的穿著，與日前就金剛山旅遊問題上，高調批評前朝也有關係。

金正恩11月25日前往昌麟島視察駐軍時，穿著雙排扣象牙白色長大衣，頗有英國巴寶莉（Burberry）的風格。（美聯社）

金正恩11月25日前往昌麟島視察駐軍時，穿著雙排扣象牙白色長大衣，頗有英國巴寶莉（Burberry）的風格。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
挑感恩節試射火箭系統 金小胖大滿足
2019-11-29 13:31

挑感恩節試射火箭系統 金小胖大滿足
美男大生疑遭北韓虐死 爸媽誓揪出北韓全球非法資產
2019-11-23 17:33

美男大生疑遭北韓虐死 爸媽誓揪出北韓全球非法資產
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況
軍情動態》美韓聯合軍演延期 金正恩密集視察空軍演習
2019-11-18 10:09

軍情動態》美韓聯合軍演延期 金正恩密集視察空軍演習
金正恩視察金剛山暴怒後 北韓對南韓下「最後通牒」
2019-11-15 12:14

金正恩視察金剛山暴怒後 北韓對南韓下「最後通牒」
中火減煤 明年朝1260萬公噸努力

中火減煤 明年朝1260萬公噸努力
遭美國務院列為「支持恐怖主義」 北韓怒了
2019-11-05 11:25

遭美國務院列為「支持恐怖主義」 北韓怒了
川金4會？ 南韓情報院：金正恩計畫12月會晤川普
2019-11-04 22:58

川金4會？ 南韓情報院：金正恩計畫12月會晤川普

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播