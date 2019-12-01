掃蕩新納粹組織 義大利警方逮捕19人

義大利警方掃蕩新納粹主義，在組織人員住處發現許多武器和納粹、法西斯主義相關物件。（路透社）

2019-12-01 10:34:27

〔即時新聞／綜合報導〕在義大利全國的一系列突襲中，警方在多處住所發現納粹的旗幟，納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）和法西斯獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的相關書籍和宣傳物，更查獲槍枝及各式武器。共19名嫌疑人遭到逮捕，正在接受調查。

綜合外媒報導，義大利卡爾塔尼塞塔（Caltanissetta）的檢察官辦公室主導為期兩年的反黑手黨（Anti-Mafia）、反恐怖主義（Antiterrorism）調查。義大利多次突襲當地「極端右翼激進份子」住所，並於日前掃蕩計畫時，逮捕19名嫌犯。警方表示，嫌疑人正計畫組織一個「公開支持納粹，仇外和反猶太的組織」，稱為「義大利全國社會主義工人黨」（Italian National Socialist Workers Party）。

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據調查，該組織成員也與意大利以外的其他新納粹組織進行了接觸，包括英國的戰鬥18（Combat 18）和葡萄牙極右翼的新社會秩序（New Social Order）。

警方並沒有透露該組織總共有多少人。在意大利，試圖捍衛法西斯主義和復興法西斯政黨的都是犯罪。

極端分子試圖在社交媒體上招募人員，警方表示，該組織包含卡拉布里亞（Calabria）的黑手黨光榮會（Ndrangheta）成員。並提到，該成員曾與警方合作協助先前的調查，並且是極右翼政黨的新力量（Forza Nuova）的當地領導人。

警方表示，右翼激進分子因「顛覆性組織」和「煽動犯罪」遭到逮捕、調查。

警方的搜查令是根據1952年頒布的法律（Scelba law）所執行，該法律禁止任何企圖重建已解散的法西斯黨。意大利目前仍有有部分政黨公開支持、贊同法西斯意識形態，但他們不能稱自己為法西斯主義。

義大利警方掃蕩新納粹主義，在組織人員住處發現許多武器和納粹、法西斯主義相關物件。（路透社）

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