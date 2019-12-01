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全面監控升級！中國人民註冊新手機 今起需先「刷臉」

中國規定民眾註冊新手機時都需要掃描臉部，宣稱這是為了要保護「公民在網路空間中的合法權益」。圖為上海世界行動通訊大會上，民眾在Vivo攤位試用手機。（彭博）

中國規定民眾註冊新手機時都需要掃描臉部，宣稱這是為了要保護「公民在網路空間中的合法權益」。圖為上海世界行動通訊大會上，民眾在Vivo攤位試用手機。（彭博）

2019-12-01 09:43:37

〔即時新聞／綜合報導〕一舉一動都在國家的監視之下！中國為了核實數億上網人口的真實身分，9月宣布將執行一項規定，也就是民眾註冊新手機時都需要掃描臉部，藉此保護「公民在網路空間中的合法權益」，該規定於今天（1日）生效。

《BBC》報導，在此之前，中國民眾去電信商買手機或簽新約時，就已被要求出示身分證並現場拍攝照片留存，如今則更進一步掃描臉孔，以便驗證用戶ID和本人是否互相符合。

多年來，中國一直試圖讓每個網路使用者進行實名登記。2017年頒布的新規定，就要求網路平台在用戶發佈文章之前，先驗證用戶的真實身份。

牛津大學中國人工智慧研究人員Jeffrey Ding表示，中國不希望匿名電話和網路帳戶存在的動機之一，雖然是提高網路安全性並減少詐騙，但另一個可能的動機是這樣可以無孔不入地追蹤人民。

當這道法規於9月宣佈時，中國媒體並沒有宣傳太多，但是網路上成千上萬的社交媒體用戶相當擔憂。新浪微博的一名使用者就抱怨，「大家受到越來越嚴格的監控，他們（政府）到底在害怕什麼？」

其他用戶則抱怨中國有太多個資洩露事件，一位網友表示，「過去，小偷知道你的名字；未來，他們會知道你的長相。」 另一名網友則痛斥，「這根本是未經人民同意就實施的。」不過，網路上也有許多人支持政府，聲稱這是技術進步的象徵。

事實上，中國是眾所皆知的監視國度，2017年中國各地共有1.7億台監視器，2020年的目標是裝設4億台。中國還建立了社會信用系統，所有民眾的行為評分紀錄下來。

其中，臉部辨識技術在監視系統中起著關鍵作用，看起來能幫助抓捕逃犯，去年一場演唱會中警方就在6萬名聽眾裡逮到通緝犯。然而，新疆有多達100萬名維吾爾族穆斯林和其他少數民族被關進再教育營裡，當地的監視器就是利用臉部辨識來追蹤維吾爾族。

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