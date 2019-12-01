打了這場麻將大輸！900億身家法官工作被炒掉

中國最富有法官張家慧被炒掉工作。（圖擷取自微博）

2019-12-01 07:53:35

〔即時新聞／綜合報導〕身家逾200億人民幣（下同，約900億台幣）、被稱是「中國史上最富有法官」的海南省高級人民法院前副院長張家慧，終因一場麻將遭勒索後，財產曝光，進而受到調查，終於在11月29日被海南人大免去張家慧法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

綜合媒體報導，張家慧財產曝光，其實是源於一場麻將，張家慧跟夫婿劉遠生跟廠商打麻將，過程中一些言論被拍下來，疑似兩人收錢不辦事，事後，一名有工程款糾紛的男子用這個視頻向張家慧夫妻勒索，劉遠生不甘被敲詐就報警抓人。

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不過，就因為這個勒索案，被查出劉遠生旗下至少擁有35家公司，且擁有多家控股權，夫妻2人財產超過200億，引爆中國人民一陣嘩然，被稱是「中國法院系統史上最富有的法官」。

中國官方提出的調查數據是，劉遠生控股或參股公司是25家，資產逾18億（約新臺幣81億），與張家慧的兩人共有財產只有1342萬（約新臺幣6039萬）、張家慧個人財產約1430萬（約約新臺幣6435萬），與坊間傳聞大大縮水，可是，還是不符合張家慧的正常收入。

張家慧財產還有有諸多疑點，但究竟是有多少不法，至今仍不清楚，不過，海南人大已在11月29日決議將她免職，連同張家慧的老部屬省高院審判委員會前委員、民事審判第二庭前庭長、審判員吳素瓊，以及省高院民事審判第一庭前副庭長、審判員王慶偉都一併遭到免職處分。

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