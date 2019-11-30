831太子站事件 港媒找到6名「遇害」人士

有香港媒體找到該6名人士，經與其他當日被捕人士的訪談交叉比對，證實該6人都在清醒的狀態下被送往醫院或警署。（美聯社）

2019-11-30 22:11:12

〔即時新聞／綜合報導〕8月31日香港警察攻入港鐵太子站並經過長時間的封站，網傳有6人因警方行動「遇害」。不過，有香港媒體找到該6名人士，經與其他當日被捕人士的訪談交叉比對，證實該6人都在清醒的狀態下被送往醫院或警署。

根據香港《傳真社 》今日報導，香港警方表示，當天晚間在太子站共逮捕44男8女，其中網傳有6名男子「懷疑遇害」，包括：暈倒後接受心外壓急救的男子、驚恐症發作男子、身穿黑色盔甲男子、黑衣藍褲男子、被速龍壓頸的黑衣男子，以及被速龍制伏時疑似失去知覺的男子。

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據報導，驚恐症發作男子表示，被制伏期間他曾向員警表示身體不適，「我有點呼吸困難和頭暈，他們（警察）都安排了消防幫忙，但有很多警察覺得我假裝出來叫我無事快點回去。」至少有10名被捕人士確認，該名疑似驚恐症發作男子全程神智清醒，並沒有暈倒。

據該報導，經訪問多名被捕的人士，確認該名身穿黑色盔甲的男子與他們一起乘坐特別列車前往荔枝角站，也曾在警署見過該男子。身穿黑色盔甲男子表示，速龍制伏他時「打了腳數棍」，又指被搜包包時被員警栽贓。該名男子在保釋後自行前往醫院看腳傷。

身穿黑衣藍褲的男子則稱，在前往葵涌警署的警車上，有警察「好像戰俘式般侮辱我們，取笑我們，說我們這麼年輕在這裏搞破壞，又說我們民主不是這樣爭取，他一邊講一邊用電筒照住我們。」該名男子與身穿黑色盔甲男子同樣是網路上流傳，被警察逮捕後不知所蹤的人士。

被速龍壓頸的黑衣的男子則表示，「上列車前被警察打過兩三次，中途他們還想屈曲我的手指開啟我的電話，直到保釋出來後到醫院驗傷，才知道左手出現輕微骨裂。」

另一名被速龍制太時的男子當時一度眼神放空、嘴巴微張，沒有反應。該名男子表示，自己被員警制伏時失去意識20至30秒，「當時感覺很暈，有點耳鳴，後來隔了一會兒醒來，就已經被人扣住了雙手。」

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