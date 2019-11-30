為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

基督城恐攻餘悸猶存 紐國擁槍團體抗議管制新法

紐西蘭基督城3月恐攻餘悸猶存，今（30）日卻有擁槍團體走上街頭，抗議政府剝奪守法人民的權利。圖為紐國警方在法庭上展示基督城恐攻同款凶器。（美聯社）

紐西蘭基督城3月恐攻餘悸猶存，今（30）日卻有擁槍團體走上街頭，抗議政府剝奪守法人民的權利。圖為紐國警方在法庭上展示基督城恐攻同款凶器。（美聯社）

2019-11-30 22:27:33

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城今年3月發生大規模恐怖攻擊，造成51名穆斯林不幸受害，震驚國際社會。紐西蘭政府立即承諾會加強槍枝管束，然而國內卻有不同聲浪傳出，今（30）日有擁槍團體走上街頭，抗議政府剝奪守法人民的權利，要求政府管制非法槍枝。

《路透》報導 ，紐西蘭基督城恐攻悲劇後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）承諾加強槍枝管束的效率雖在許多自由國家獲得讚揚，但自9月起推動的管制新法，在國內卻面臨多方政治勢力的反抗，包括最大反對黨紐西蘭國家黨（National Party）、擁槍遊說團體以及部分國民。

紐國擁槍團體今天在奧克蘭市（Auckland）走上街頭抗議，手舉標語如「新法傷害普通人民」、「要安全：拒絕新法」，反對管制新法的推行。

報導指出，紐國槍枝管制新法包括加強槍械登記、持槍者背景審查等，紐國國會今年4月幾乎無異議通過這項法案遏制半自動武器的流通和使用。

據悉，紐西蘭最晚將在明年底舉行大選，阿爾登所屬工黨（Labour）在2017年與紐西蘭優先黨（NZ First）聯合組閣，才能與國家黨席次打平，槍枝管制新法仍處於議程中，最終如何演變都將影響紐國明年選情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
悲！美聖路易2歲女童遭槍擊喪命 當地今年已有20兒少被槍殺
2019-11-22 15:56

悲！美聖路易2歲女童遭槍擊喪命 當地今年已有20兒少被槍殺
禁槍爭議難消 美槍械大廠將從母公司分拆
2019-11-14 09:52

禁槍爭議難消 美槍械大廠將從母公司分拆
遠東新多元創新布局 2020變中求穩

遠東新多元創新布局 2020變中求穩
槍商發大財？川普擬放寬槍枝外銷 致命武器也可賣
2019-11-08 09:40

槍商發大財？川普擬放寬槍枝外銷 致命武器也可賣
防清真寺槍擊案重演 紐國展開槍枝回購計畫
2019-06-20 22:42

防清真寺槍擊案重演 紐國展開槍枝回購計畫
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案
奮鬥50天後不治 紐西蘭基督城恐攻增至51死
2019-05-03 00:22

奮鬥50天後不治 紐西蘭基督城恐攻增至51死

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播