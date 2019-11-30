基督城恐攻餘悸猶存 紐國擁槍團體抗議管制新法

紐西蘭基督城3月恐攻餘悸猶存，今（30）日卻有擁槍團體走上街頭，抗議政府剝奪守法人民的權利。圖為紐國警方在法庭上展示基督城恐攻同款凶器。（美聯社）

2019-11-30 22:27:33

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城今年3月發生大規模恐怖攻擊，造成51名穆斯林不幸受害，震驚國際社會。紐西蘭政府立即承諾會加強槍枝管束，然而國內卻有不同聲浪傳出，今（30）日有擁槍團體走上街頭，抗議政府剝奪守法人民的權利，要求政府管制非法槍枝。

據《路透》報導 ，紐西蘭基督城恐攻悲劇後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）承諾加強槍枝管束的效率雖在許多自由國家獲得讚揚，但自9月起推動的管制新法，在國內卻面臨多方政治勢力的反抗，包括最大反對黨紐西蘭國家黨（National Party）、擁槍遊說團體以及部分國民。

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紐國擁槍團體今天在奧克蘭市（Auckland）走上街頭抗議，手舉標語如「新法傷害普通人民」、「要安全：拒絕新法」，反對管制新法的推行。

報導指出，紐國槍枝管制新法包括加強槍械登記、持槍者背景審查等，紐國國會今年4月幾乎無異議通過這項法案遏制半自動武器的流通和使用。

據悉，紐西蘭最晚將在明年底舉行大選，阿爾登所屬工黨（Labour）在2017年與紐西蘭優先黨（NZ First）聯合組閣，才能與國家黨席次打平，槍枝管制新法仍處於議程中，最終如何演變都將影響紐國明年選情。

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