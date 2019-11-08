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槍商發大財？川普擬放寬槍枝外銷 致命武器也可賣

美國擬放寬槍枝外銷限制。（路透）

美國擬放寬槍枝外銷限制。（路透）

2019-11-08 09:40:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府擬在年底前開放槍枝外銷，包含突擊步槍及彈藥等，「全國射擊運動基金會」（NSSF）評估將增加20％銷售量。

《路透》獨家報導，延宕已久的槍枝外銷放寬政策，最快在年底前上路，槍械製造商斯特姆儒格（Sturm Ruger & Company）及美國戶外品牌（American Outdoor Brands）等可望受惠，增加海外致命武器銷售量。

報導中提到，美國務院顧及全球性的威脅與穩定，對武器交易立場保守、嚴格；商務部則專注在如何讓美國企業更輕易地將產品銷往海外，美國總統川普對於武器外銷的支持也較前朝鮮明許多，「幾乎成了美國國防工業的銷售員」。

部分議員及槍枝管控人士則擔憂，此舉將讓在美發生的嚴重槍擊案中使用的武器落入犯罪集團及好戰份子手中，這些族群也是川普誓言打擊的對象；華盛頓智庫史汀生中心聲明表示，這項改變將使國際性的槍枝暴力、侵犯人權及武裝衝突等情況惡化，讓美國武器落入錯誤的人手中，將使得美國軍人及女性陷入風險。

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