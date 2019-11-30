中國迫害新疆人權不停手 美學者籲各國杯葛2022北京冬奧

今年5月31日由法新社拍攝到疑似新疆再教育營的一處建物。（法新社）

2019-11-30 13:17:08

〔即時新聞／綜合報導〕多份資料和消息再再指出新疆「再教育營」嚴重迫害維吾爾族人權、宗教、文化等，但中共始終對此否認。今日，美國企業研究所學者馬明漢（Michael Mazza）投書《洛杉磯時報》，呼籲川普政府聯合各國抵制2020年北京冬季奧運，以此展示美國捍衛人權決心，並打擊中國領導人習近平的領導威信。

根據 《洛杉磯時報》投書原文，馬明漢細數中共在新疆的種種暴行，更引述日前從中共內部流出一份逾400頁的「新疆文件」，佐證北京當局對新疆人權打壓負直接責任，且正如參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）所言，中共政府透過政策制定，靠強制絕育等手段，正意圖「有效率地清除（effectively erase）」維吾爾族人。

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儘管美國政府對於新疆人權維護已採取動作，如限制參與新疆人權迫害的中國官員簽證發給、美國商務部公布侵害人權企業黑名單，禁止國民和這些公司交易等等，但馬明漢分析，外界若欲有效促使中國改變做法，應直接針對習近平施壓。「幸運的是」，馬明漢表示，由北京主辦的2022冬季奧運在即，於國際社會而言，將是個有效的施壓點。

馬明漢分析，中國經常藉由國際體育賽事促進政治利益，習近平料將炮製2008年前領導人胡錦滔透過北京奧運宣揚中國「站上」國際舞台手法，在會上向其國民宣揚「中華民族偉大復興工作正在順利進行」，冬奧將淪政治宣傳秀，參與冬奧的國家則將成支撐該說法的角色。

對此，馬明漢呼籲，透過美國國會支持，川普應該與世界各國聯合抵制2022北京冬奧，同時向國際奧林匹克委員會（IOC）加壓，除非中國關閉新疆集中營並停止侵害人權，否則杯葛行動不會停止；即便奧委會拒絕停辦或更改地點，且局面非常有可能會走向這一步（which is likely），各國也可退出東奧抵制，並自辦「自由運動會」（Freedom Games）。

馬明漢表示，透過此作法，不僅能在國際上給習近平難堪，相關消息傳入中國的「防火牆」後，定會重挫習近平領導威信，將是有效率的做法。且由美國拋磚引玉，馬明漢分析，定能激起它國共鳴，面對侵害人權者，也可昭示美國在人權捍衛方面並非「紙老虎」，且擁有堅定決心。

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