昔日非洲糧倉辛巴威陷「人為飢荒」 聯合國調查：60％人口糧食短缺

2019-11-30 13:36:10

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國調查顯示,辛巴威目前正面臨嚴重的「人為飢荒」,專員日前前往辛巴威訪問後,公開表示辛巴威有約60%的人基本糧食需求無法被滿足。食物權問題特別報告員( Special Rapporteur on the Right to Food)埃爾弗(Hilal Elver)將辛巴威列為衝突地區以外國家,面臨嚴重糧食短缺的4個主要國家之一。

綜合外媒報導,辛巴威正陷入「人為飢荒」的困境,直到今年底,估計將有800萬人受到影響。埃爾弗表示,辛巴威已列入糧食不安全度最高的4個地區之中。且因490%的惡性通貨膨脹加劇了糧食歉收。

埃爾弗表示,乾旱影響收成,農村地區目前有550萬人面臨糧食短缺;城市地區亦有220萬人面臨糧食不安全,缺乏保健和安全用水在內等基礎公共服務,且情形將在年內持續惡化。

辛巴威正陷於根深蒂固的經濟危機,普遍存在的腐敗,貧窮和逐漸崩潰的衛生系統中。

埃爾弗表示,政治兩極分化,經濟和金融問題以及不穩定的氣候條件,都助長了辛巴威目前面臨的糧食不安全風暴。一度被視為非洲糧倉的國家,現在有超過60%的人口被認為缺乏糧食保障,由於通貨膨脹,大多數家庭無法獲得足夠的食物來滿足基本需求。

辛巴威的政府官員表示,糧食安全即是國家安全。埃爾弗警告,糧食不安全加劇了「內亂和不安全的風險」。也呼籲政府和國際社會團結一致,制止這場不斷加劇的危機,以防危機演變為全面的社會動盪。

辛巴威總統姆南加瓦(Emmerson Mnangagwa)和埃爾弗街呼籲國際社會結束對辛巴威的經濟制裁,姆南加瓦表示制裁阻礙了國內經濟的各個領域。

辛巴威農業部長希里(Marshall Perence Shiri)對聯合國特使的聲明表達反面意見,希里認為,辛巴威的糧食短缺是氣候變化的結果,而非人為的災難。

