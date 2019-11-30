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昔日非洲糧倉辛巴威陷「人為飢荒」 聯合國調查：60％人口糧食短缺

辛巴威正陷入「人為飢荒」的困境，截至今年底，估計有800萬人受影響。（法新社）

辛巴威正陷入「人為飢荒」的困境，截至今年底，估計有800萬人受影響。（法新社）

2019-11-30 13:36:10

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國調查顯示，辛巴威目前正面臨嚴重的「人為飢荒」，專員日前前往辛巴威訪問後，公開表示辛巴威有約60%的人基本糧食需求無法被滿足。食物權問題特別報告員（ Special Rapporteur on the Right to Food）埃爾弗（Hilal Elver）將辛巴威列為衝突地區以外國家，面臨嚴重糧食短缺的4個主要國家之一。

綜合外媒報導，辛巴威正陷入「人為飢荒」的困境，直到今年底，估計將有800萬人受到影響。埃爾弗表示，辛巴威已列入糧食不安全度最高的4個地區之中。且因490%的惡性通貨膨脹加劇了糧食歉收。

埃爾弗表示，乾旱影響收成，農村地區目前有550萬人面臨糧食短缺；城市地區亦有220萬人面臨糧食不安全，缺乏保健和安全用水在內等基礎公共服務，且情形將在年內持續惡化。

辛巴威正陷於根深蒂固的經濟危機，普遍存在的腐敗，貧窮和逐漸崩潰的衛生系統中。

埃爾弗表示，政治兩極分化，經濟和金融問題以及不穩定的氣候條件，都助長了辛巴威目前面臨的糧食不安全風暴。一度被視為非洲糧倉的國家，現在有超過60％的人口被認為缺乏糧食保障，由於通貨膨脹，大多數家庭無法獲得足夠的食物來滿足基本需求。

辛巴威的政府官員表示，糧食安全即是國家安全。埃爾弗警告，糧食不安全加劇了「內亂和不安全的風險」。也呼籲政府和國際社會團結一致，制止這場不斷加劇的危機，以防危機演變為全面的社會動盪。

辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）和埃爾弗街呼籲國際社會結束對辛巴威的經濟制裁，姆南加瓦表示制裁阻礙了國內經濟的各個領域。

辛巴威農業部長希里（Marshall Perence Shiri）對聯合國特使的聲明表達反面意見，希里認為，辛巴威的糧食短缺是氣候變化的結果，而非人為的災難。

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