指「韓國女孩很easy」 外國男在南韓獵豔遭國際通緝被逮

一名外國男子赴南韓弘大等地搭訕女性並偷拍過程，不僅把影片上傳至網路還到處宣揚「Korean girls easy（韓國女孩很簡單）」，被國際通緝後目前已在丹麥落網。圖為南韓弘大夜店外一景，與本新聞無關。（路透）

2019-11-30 10:25:36

〔即時新聞／綜合報導〕誇張！一名外國男子在南韓弘大和梨泰院等熱鬧地區隨意搭訕韓國女子，還會特別找喝醉的女性交談，再將這些過程偷拍起來上傳到自己建立的「Korean girls easy（韓國女孩很簡單）」網站供人觀賞，在被國際通緝後目前已在丹麥落網。

據《YTN》報導，該名男子未取得女性同意就私自拍攝，其YouTube頻道上有各種10分鐘左右或更短的影片，並鼓勵網友訂閱他的頻道。

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除此之外，外國男另外設立網站分享「太瘋狂不能放在YouTube上的影片」，用戶想觀看的話每個月需花費17美元（約新台幣520元）。

外國男離開南韓後，其網站和YouTube頻道仍能被用戶觀看，韓國警方希望站方能夠關閉帳戶，但卻因為沒有違反使用規則而被打了回票。

國際刑警組織在接到南韓警察的要求時，則同意發布紅色通緝，經過10個多月的追捕後終於在丹麥逮到他，韓國警方目前希望以偷拍和傷害等罪嫌將其引渡回南韓。

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