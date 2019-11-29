想組黨支持納粹 大媽自稱「希特勒少校」被調查

義大利警方破獲一個極右翼組織。圖為義大利極右翼組織Forza Nuova（New Force）在2018年的一次示威。（歐新社檔案照）

2019-12-02 19:05:17

〔即時新聞／綜合報導〕義大利警方11月28日表示，對19人的住所進行搜查後，破獲一個極右派組織，該組織企圖建立一個公開支持納粹的政黨，該組織除了有支持納粹的文宣並在社群網路上招募新血，甚至擁槍自重試圖建立武裝集團。這19人正在接受調查但尚未被拘捕。警方並沒有透露嫌犯姓名。

根據《CNN》報導，位於義大利西西里島的卡爾塔尼塞塔（Caltanissetta）檢調單位這兩年一直密切監視當地的極端右翼激進份子，已經鎖定一群狂熱份子。義大利警方在進行一系列的搜查後，突襲了19人的住家，搜索後在住處發現支持德國納粹黨希特勒和義大利法西斯黨墨索里尼的文宣與槍枝。據悉，嫌犯包含分別自稱「希特勒少校（Sergeant-Major of Hitler）」和「希特勒小姐（Miss Hitler）」的50歲婦女和26歲女子。

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警方表示，該群人打算組織一個公開支持納粹，排外且反猶太的「義大利全國社會主義工人黨（Italian National Socialist Workers' Party）」。當局認為，該團體的成員曾與英國與葡萄牙的新興納粹團體接洽以期獲得認可，8月時一名成員更是在葡萄牙里斯本的極右派集會中發表演說。他們著手創建黨徽並利用社群媒體招募新血，甚至創立私人聊天群組，以民兵的名義訓練好戰份子。其中一名培訓者是卡拉布里亞（Calabria）黑手黨的前高級成員，並且曾是利古里亞（Liguria）西部地區的（Forza Nuova）新法西斯黨的前代表。

根據1952年的「謝拉巴法（Scelba Law）」，義大利明文禁止重建法西斯黨，雖然義大利有幾個政黨公開支持法西斯主義，但他們不能自稱為法西斯主義者。根據義大利法律，人們會因向法西斯分子致敬被捕，但販賣有法西斯符號或墨索里尼形象的紀念品並不違法。

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