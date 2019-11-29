為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

反送中再升級？港警考慮使用木彈 招退休警12月回鍋支援

不少人反對使用木彈，認為殺傷力相當大。（擷取自「No Stake 醫學生」公開臉書）

不少人反對使用木彈，認為殺傷力相當大。（擷取自「No Stake 醫學生」公開臉書）

2019-11-29 17:00:52

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動持續延燒，繼25日泛民主派在香港區議會選舉獲得大勝後，27日美國總統川普（Donald Trump）更簽署了《香港民主及人權法案》與《香港保護法》，28日即有大批民眾在中環集會慶祝，但香港警務處長鄧炳強卻在當天透露，考慮使用比橡膠彈和布袋彈威力更大的木彈，並且招募退休的警察返回警務處工作。

綜合媒體報導，香港警務處長鄧炳強昨（28日）針對美國國會通過的法案表示，即使該法案禁止美國出售武備給香港，但警方向來都是從不同地方，包括東歐、中國等入口武備，對警方並無影響；至於香港官員可能會被制裁方面，鄧則強調對他個人完全沒影響，也認為美國若因此與香港切斷警務交流，受損的其實是自己；另外，鄧認為目前的催淚煙、布袋彈、橡膠子彈雖已能有效驅趕示威者，但亦會檢討與考慮是否要引用更高武備，例如木彈。

面對催淚彈含有的化學物質是否會傷害環境與人體的質疑，鄧則拒絕透露催淚煙的成分，以免被人知道「底牌」，又建議環保署應抽樣檢驗，了解到底是催淚煙抑或焚燒雜物會污染環境，以息市民疑慮。

另外，鄧也表示警隊正招募共千名退休警務人員「回巢」增兵，協助處理各種工作，包括負責調查監視器片段等，預計首批人員可於12月上班，以紓緩最前線人員的工作壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
談香港局勢 華郵：凸顯習近平並不全然了解民主
2019-11-29 15:32

談香港局勢 華郵：凸顯習近平並不全然了解民主
親歷香港理大「圍城」戰 急救員：很多人患創傷後壓力症候群
2019-11-29 15:24

親歷香港理大「圍城」戰 急救員：很多人患創傷後壓力症候群
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案
香港10月樓價指數再跌 已連跌5個月
2019-11-29 15:15

香港10月樓價指數再跌 已連跌5個月
清大幫助港生轉學就讀 今開說明會
2019-11-29 13:45

清大幫助港生轉學就讀 今開說明會
國家品牌玉山獎認證　2019最強旅遊行程出爐

國家品牌玉山獎認證　2019最強旅遊行程出爐
港警稱可從東歐進口武器！ 黃之鋒：將討論如何阻止
2019-11-29 12:49

港警稱可從東歐進口武器！ 黃之鋒：將討論如何阻止
港警完成蒐證 預計中午前將理大交還校方管理
2019-11-29 10:42

港警完成蒐證 預計中午前將理大交還校方管理

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播