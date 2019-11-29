反送中再升級？港警考慮使用木彈 招退休警12月回鍋支援

不少人反對使用木彈，認為殺傷力相當大。（擷取自「No Stake 醫學生」公開臉書）

2019-11-29 17:00:52

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動持續延燒，繼25日泛民主派在香港區議會選舉獲得大勝後，27日美國總統川普（Donald Trump）更簽署了《香港民主及人權法案》與《香港保護法》，28日即有大批民眾在中環集會慶祝，但香港警務處長鄧炳強卻在當天透露，考慮使用比橡膠彈和布袋彈威力更大的木彈，並且招募退休的警察返回警務處工作。

綜合媒體報導，香港警務處長鄧炳強昨（28日）針對美國國會通過的法案表示，即使該法案禁止美國出售武備給香港，但警方向來都是從不同地方，包括東歐、中國等入口武備，對警方並無影響；至於香港官員可能會被制裁方面，鄧則強調對他個人完全沒影響，也認為美國若因此與香港切斷警務交流，受損的其實是自己；另外，鄧認為目前的催淚煙、布袋彈、橡膠子彈雖已能有效驅趕示威者，但亦會檢討與考慮是否要引用更高武備，例如木彈。

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面對催淚彈含有的化學物質是否會傷害環境與人體的質疑，鄧則拒絕透露催淚煙的成分，以免被人知道「底牌」，又建議環保署應抽樣檢驗，了解到底是催淚煙抑或焚燒雜物會污染環境，以息市民疑慮。

另外，鄧也表示警隊正招募共千名退休警務人員「回巢」增兵，協助處理各種工作，包括負責調查監視器片段等，預計首批人員可於12月上班，以紓緩最前線人員的工作壓力。

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