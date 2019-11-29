為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

奇招！中共滅佛除了強拆 也逼蓋大殿「密封」

今年5月，綿陽市當地宗教局命令寺廟自行出資拆除500尊佛像，且要求在羅漢寺外著名的白色巨型臥佛所在位置修建大殿「封蓋」臥佛。（圖擷取自《寒冬》雜誌）

今年5月，綿陽市當地宗教局命令寺廟自行出資拆除500尊佛像，且要求在羅漢寺外著名的白色巨型臥佛所在位置修建大殿「封蓋」臥佛。（圖擷取自《寒冬》雜誌）

2019-11-29 14:51:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國滅佛行動持續擴大，四川北川縣著名的藥王谷景區內2尊頗具代表性的藥王大佛和南海觀音，在今年3月底遭以「佛像太高，影響航拍」為由強拆。另外，當地宗教局竟還命令寺廟自行出資蓋大殿，將巨型臥佛給「封蓋」起來，露天的500尊羅漢像、千尊佛像即便沒有被拆除，也被加裝玻璃與外界隔絕。

根據《寒冬》雜誌報導，四川省北川縣著名的藥王谷景區內，有2尊代表性佛像藥王大佛、南海觀音，但在今年3月底被當地政府以「佛像太高，影響航拍」理由下令拆毀。知情人士透露，省政府稱「如果造像不拆，北川縣所有官員通通回家！」以強硬態度下達拆除命令，並自去年下半年開始，北川縣林業局、公安局及宗教局等部門人員就開始督促景觀區拆除工作。

位在成都的石板灘鎮新誼村東佛寺裡，有一尊四面觀音像於去年11月遭強拆，一位目擊者回想當時，表示當天凌晨4點多，公安、程管及消防等部門共約300人趕到東佛寺，拉起警戒線封鎖5個出入口，不許人員進出，連要外出上班的村民也被阻擋；直到下午5點多，這尊10幾公尺高的佛像就變成一片碎渣了。

綿陽市羅漢寺外著名的白色巨型臥佛，長46公尺、寬6公尺、高約9公尺，身旁分布500尊羅漢像。今年5月，當地宗教局命令寺廟自行出資拆除500尊佛像，且要求在臥佛所在位置修建大殿「封蓋」臥佛。

知情人士指出，若遮蓋臥佛像的命令執行不力，將會直接炸毀臥佛像，該寺廟高齡98歲的住持為了保住臥佛不得不答應。然而，蓋大殿封蓋臥佛的費用就遠遠超過當初建造臥佛所花費的500萬元人民幣（約2170萬台幣）。另外，寺內330尊露天祖師像和寺外的88尊佛像也被專門建造的玻璃結構給遮蓋，其他1200多尊露天宗教像也被遮蔽。

自去年開始，中共下令全國性整治露天宗教佛像，並差派官員監督，對地方官員而言，治理大型宗教佛像變成是嚴峻的政治任務，若處理不慎就很有可能受到懲處，甚至遭到革職。

露天的500尊羅漢像、千尊佛像即便沒有被拆除，也被加裝玻璃與外界隔絕。（圖擷取自《寒冬》雜誌）

露天的500尊羅漢像、千尊佛像即便沒有被拆除，也被加裝玻璃與外界隔絕。（圖擷取自《寒冬》雜誌）

今年3月底，四川省北川縣著名的藥王谷景區內的藥王大佛像，被當地政府以「佛像太高，影響航拍」理由下令拆毀。（圖擷取自《寒冬》雜誌）

今年3月底，四川省北川縣著名的藥王谷景區內的藥王大佛像，被當地政府以「佛像太高，影響航拍」理由下令拆毀。（圖擷取自《寒冬》雜誌）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
逃過強拆仍「被消失」中國最大老子山體雕像遭「封蓋」
2019-09-20 18:42

逃過強拆仍「被消失」中國最大老子山體雕像遭「封蓋」
中共妄稱為神 「習語錄」竟取代十誡成教義
2019-09-15 14:24

中共妄稱為神 「習語錄」竟取代十誡成教義
泰山「合登上豪2」熱銷 磁吸換屋、移居族

泰山「合登上豪2」熱銷 磁吸換屋、移居族
中國宗教迫害嚴重！學者出書揭露「中共蔑視人命」
2019-09-02 22:06

中國宗教迫害嚴重！學者出書揭露「中共蔑視人命」
誣陷地下教會領袖「顛覆國家」 中共灌藥強取假證詞
2019-06-25 22:19

誣陷地下教會領袖「顛覆國家」 中共灌藥強取假證詞
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播