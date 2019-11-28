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「限韓令」鬆綁？薩德事件後 中國外長12月再訪南韓

中國外交部長12月確定訪韓，屆時將和南韓總統文在寅進行會談。（路透）

中國外交部長12月確定訪韓，屆時將和南韓總統文在寅進行會談。（路透）

2019-11-28 22:20:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人耿爽今天（28日）宣布，應南韓外交部長康京和邀請，國務委員兼外交部長王毅將於12月4日至5日訪問南韓，和總統文在寅會談。這是2015年3月以來，王毅再次訪韓，期間曾爆發薩德（THAAD）事件。

綜合外媒報導，2016年時，南韓同意美國在國內部署薩德飛彈，引起中國反韓情緒，中方採取經濟報復行動，從2017年3月起限制中國赴韓旅行團數量，並出手管制韓流，抵制南韓娛樂、文化等產業，被視為「限韓令」，因此，本次訪問行程，外界針對禁令是否會鬆綁、甚至解除，格外注目。

報導指出，南韓政府在今年6月，雖然積極想促成中國國家主席習近平的訪韓行程，卻因華為風暴及美中貿易戰開打等影響，最終不了了之。目前，南韓政府仍有意在2020年的國會選舉前，計畫邀請習近平訪韓。

耿爽說，中韓將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。當被問及雙方會談期間，是否會討論習近平訪韓的問題？耿爽回答：「中國作為近鄰，一直保持著密切高層互訪和政治外交溝通。如有這方面的消息，會及時發布。」

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