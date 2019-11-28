福島核電廠輻射水水位莫名下降 恐有破洞洩漏至地下

福島第一核電廠一座高120米的排氣筒內部充滿輻射水，若下雨致排氣筒內部溢滿，高濃度放射性物質的雨水恐流出。（美聯社）

2019-11-28 16:33:23

〔即時新聞／綜合報導〕福島第一核電廠1、2號機組共用的120公尺高的排氣孔因受嚴重輻射污染而廢棄後，內部充滿高輻射劑量水，若溢出恐汙染周遭環境，東京電力公司特地在排氣孔周圍設置臨時儲水裝置，以防輻射水外洩，但近日發現儲水裝置水位逐漸下降，疑因颱風影響，令儲水裝置出些漏洞，輻射水恐已外洩滲漏到地下。

綜合日本媒體報導，福島第一核電廠因311東日本大地震及海嘯發生事故後，造成嚴重輻射汙染，其中一座高120米的排氣筒內部充滿輻射水，若下雨排氣筒內部溢滿，高濃度放射性物質的雨水恐流出，東京電力公司特地在周圍設計1個收集污染雨水的混凝土臨時儲水裝置，當該裝置內的水位超過40公分時，輻射水就會被自動排入專用水箱中。

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不料在哈吉貝颱風襲日過後，東電赫然發現，即使沒進行排水作業，臨時儲水裝置水位也持續下降，至少觀測到8次之多，東電懷疑該裝置恐因颱風而受損，出現破洞，輻射水恐已洩漏滲漏到地下。

東電強調，目前核電廠周圍的地下水輻射量沒有發生變化，可能的洩漏對環境造成的影響尚未得到確認，但將著手研究出防止輻射水洩漏對策。

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