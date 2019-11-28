為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

福島核電廠輻射水水位莫名下降 恐有破洞洩漏至地下

福島第一核電廠一座高120米的排氣筒內部充滿輻射水，若下雨致排氣筒內部溢滿，高濃度放射性物質的雨水恐流出。（美聯社）

福島第一核電廠一座高120米的排氣筒內部充滿輻射水，若下雨致排氣筒內部溢滿，高濃度放射性物質的雨水恐流出。（美聯社）

2019-11-28 16:33:23

〔即時新聞／綜合報導〕福島第一核電廠1、2號機組共用的120公尺高的排氣孔因受嚴重輻射污染而廢棄後，內部充滿高輻射劑量水，若溢出恐汙染周遭環境，東京電力公司特地在排氣孔周圍設置臨時儲水裝置，以防輻射水外洩，但近日發現儲水裝置水位逐漸下降，疑因颱風影響，令儲水裝置出些漏洞，輻射水恐已外洩滲漏到地下。

綜合日本媒體報導，福島第一核電廠因311東日本大地震及海嘯發生事故後，造成嚴重輻射汙染，其中一座高120米的排氣筒內部充滿輻射水，若下雨排氣筒內部溢滿，高濃度放射性物質的雨水恐流出，東京電力公司特地在周圍設計1個收集污染雨水的混凝土臨時儲水裝置，當該裝置內的水位超過40公分時，輻射水就會被自動排入專用水箱中。

不料在哈吉貝颱風襲日過後，東電赫然發現，即使沒進行排水作業，臨時儲水裝置水位也持續下降，至少觀測到8次之多，東電懷疑該裝置恐因颱風而受損，出現破洞，輻射水恐已洩漏滲漏到地下。

東電強調，目前核電廠周圍的地下水輻射量沒有發生變化，可能的洩漏對環境造成的影響尚未得到確認，但將著手研究出防止輻射水洩漏對策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
核災後重生的福島 將轉型為再生能源中心
2019-11-23 22:42

核災後重生的福島 將轉型為再生能源中心
福島災後力求轉型 積極發展綠色能源
2019-11-12 14:27

福島災後力求轉型 積極發展綠色能源
風禾公園第一排 京澄無為中路正核心

風禾公園第一排 京澄無為中路正核心
日評估排放核廢污水 綠色和平籲台關注
2019-11-06 19:38

日評估排放核廢污水 綠色和平籲台關注
福島核污染物遭沖走外洩 韓國要求日本提供資料
2019-10-21 17:29

福島核污染物遭沖走外洩 韓國要求日本提供資料
健康走 愛長久

健康走 愛長久

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播