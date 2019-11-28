中國稱霸印太「路途曲折」 美日印三國阻擋擴張野心

為了應對中國在印太地區的擴張野心，美日印三國都對此做出反制。圖為美國航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群通過南海。（法新社）

2019-11-28 09:12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來在南海及西太平洋地區動作頻頻，配合「一帶一路」政策，想要稱霸印太地區的野心昭然若揭，不過學者認為，中國在實現印太地區主導地位這條路上，路程比想像中曲折，「美國及其盟友」也都在阻止中國的擴張野心。

根據《美國之音》報導，菲律賓政治分析專家海達里安（Richard Heydarian）表示，美國目前在印太地區的影響力依然強大，雖然中國的GDP如此巨大，但一個國家的力量不僅僅是看經濟力量，還包括生態資源、人力資本、國民生活水準等要素，儘管川普讓美國退出《跨太平洋夥伴關係協議》而飽受批評，但對於像台灣、菲律賓等直接受到中國侵略性動作影響的國家，川普政府比過去的歐巴馬政府更加可靠。

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海達里安以美軍的「自由航行」行動為例，表示川普政府時期的自由航行更有規律，且範圍更廣，雖然菲國總統杜特蒂有親中傾向使得美菲關係有些緊張，但光是2019年，菲律賓和美軍之間的聯合軍事行動就超過290項。

針對美中貿易競爭方面，日本學者長尾賢在哈德森研究研討會上表示，對於對日本來說，中國是個威脅且不值得信任，中國將會成為失敗者，日本則對美國的對華強硬政策表示歡迎，追隨美國是正確的，然而美中貿易戰是應對中國崛起的正確途徑，美國可讓中國「再次貧窮」，日本為了不受影響，已減低對中國的經濟依賴，僑居中國的日本人口也正在減少。

印度智庫觀察家研究基金會美國項目負責人伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）則指出，印太地區許多國家都對中國崛起十分擔心，主要是因為中國的決策不透明、經濟發展中重商主義、與鄰國領土爭端及不尊重國際準則，然而印度與中國的競爭也起源於邊境爭端、雙邊貿易赤字、區域安全以及全球治理等問題，很難做出改變。

伊尚卡爾表示，印度為了應對中國崛起，自2017年以來，印度加強了對印度洋的監控，與美日澳等國軍事合作，並促進與東南亞國家的經濟融合，另外，印度輿論本身也對美印夥伴關係表示支持態度。

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