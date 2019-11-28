港警層層包圍理大擬強進 留守者怒：立刻撤封校園

香港理大抗爭留守者公開要救警方不要強行進入校園，而要立刻撤封校園。（法新社）

2019-11-28 07:02:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭運動持續，目前香港理工大學內估仍有20左右堅持留守抗爭，港警昨天宣佈，今天早上將派刑偵幹員及專家團、觀察團等進入校園，擬處理各項危險及攻擊武器，不過，留守者隨後發出聲明，對警方今日進入校園的行動感到憤怒，強調對警方完全沒有信心，要求警方解封校園並不要嘗試攻入校園，否則會有進一步抗爭行動。

香港理大抗爭留守者公開要救警方不要強行進入校園，而要立刻撤封校園。（法新社）

綜合港媒報導，理大留守者的說法，警方要做的是撤封校園，在警方撤走後，留守者就會離開。

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港警宣稱今日將強進香港理大，留守者公開要警方撤封校園。圖一名記者在香港理大髒亂的校園內工作。（路透）

留守者指出，近日有身份不明的人士，在凌晨時分騷擾及威嚇留守者，疑是警方要「嚇走」留守者，且相關人員及關心人士已多次進入校園了解情況，校園內的危險物品早就被消防處理，已經搜證價值。

香港警方已經宣布，周四將進入理大，且將帶領的各式的專家一同，包括刑偵人員、談判專家、爆炸品處理專家、傳媒、消防救護、臨床心理學家等組成的安全小組，表示要先處理危險品及攻擊性武器及搜證，相信在校方協助下可以有效率完成及儘快重開校園。

指揮這次行動的油尖警區指揮官何潤勝指表示，週四進入理大校園行動，暫時不會有防暴警員一起。

事實上在昨天，理大校方已經發聲明，要求警方立刻解封校園，不需要再進校園採取搜找留守者的行動，且應儘快處理校園內的包括汽油彈和攻擊性武器等危險物品，並要求以和平人道方式保障所有人士人身安全。

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