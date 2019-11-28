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穿黑衣丟汽油彈...DC蝙蝠俠宣傳照遭中網軍罵到下架

DC旗下擁有超人、神力女超人及蝙蝠俠等高人氣英雄角色。（歐新社）

DC旗下擁有超人、神力女超人及蝙蝠俠等高人氣英雄角色。（歐新社）

2019-11-28 07:35:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢動盪，無論是公開、低調支持的行為或言論，都會遭到中國民間至官方的撻伐；美國漫畫公司「DC」就因為貼出一張蝙蝠俠丟汽油彈的照片，遭中國網友留言砲轟，DC隨後將貼文下架。

DC在Instagram貼出一張將在12月11日推出的新作品「黑暗騎士歸來：黃金之子」的宣傳照，照片中一名身著黑色蝙蝠裝的角色，手中拿著燃燒的汽油彈，舉起手準備朝遠方丟去，背後的文字則寫著「THE FUTURE IS YOUNG」（年輕世代就是未來）。

沒想到這張宣傳照意外成為反送中延伸戰場，有網友留言「感謝支持香港」，中國網友則群起攻之「為什麼要這樣做？」、「不想在中國混了？」、「你的意思是蝙蝠俠是暴徒？」

該名角色為首位女羅賓凱莉（Carrie Kelley），在黃金之子中，她成為新的高譚市守護者「蝙蝠女」，由於內容講述凱莉與超人、神力女超人之女萊拉（Lara Kent）及同父異母的兄弟強納森（Jonathan Kent）抵抗邪惡勢力的故事，有世代傳承的意味，才會以「THE FUTURE IS YOUNG」為副標題。

DC後來將該張照片刪除，反倒引來更多人質疑說「準備變成共產蝙蝠俠？」、「未來是中國的」、「我的天，蝙蝠俠居然向中國下跪，多麼羞恥」、「很明顯中國已經掌控全世界，未來屬於年輕人？不，審查才是未來。」

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