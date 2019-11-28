法國呼籲中國 停止大規模任意拘押新疆穆斯林

2019-11-28 04:59:04

〔中央社〕法國今天呼籲中國，停止在新疆「大規模任意拘押」穆斯林。據報導，新疆有多達100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關在北京所謂的「再教育營」。

外交部發言人說：「我們呼籲中國終結大規模任意拘押的作法。」

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法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）已呼籲中國，關閉這些營區，以及盡可能早日允許聯合國人權事務高級專員造訪新疆，並報告當地的狀況

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天才在記者會表示，最近洩漏的文件證實，中國對新疆維吾爾族等少數民族犯下「非常重大的」侵犯人權暴行。

根據洩露給「國際調查記者聯盟」（ICIJ）的機密文件，中國政府對新疆上百萬被關押的維吾爾族穆斯林進行監獄式管理，他們遭到監禁、思想灌輸和處罰。

新疆過去3年建設許多「再教育營」，目前關押約100萬人，其中多數為維吾爾族穆斯林，據悉未經審判就遭到關押。最新調查發現的證據，再次讓北京聲稱這些人是自願入營的說法站不住腳。

蓬佩奧表示，媒體引述這些文件所做的報導，「和越來越多的確鑿證據一致，顯示中國共產黨在大規模監禁中侵犯人權並凌虐個人」。他呼籲北京當局釋放所有這些遭任意拘押的人。

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