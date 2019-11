有人拍賣一捲「廁所用衛生紙」,上面印有針對德國納粹領袖希特勒與納粹軍人的諷刺漫畫。(擷取自Chorley’s網站)

2019-11-27 23:58:38

〔即時新聞/綜合報導〕英國一場拍賣會出現一捲二戰時期的「廁所用衛生紙」,印有諷刺德國納粹領袖希特勒(Adolf Hitler)、納粹軍人的漫畫,令人玩味。這個月,這捲衛生紙以160英鎊(約新台幣6285元)售出。

綜合外媒報導,這卷衛生紙保存至少70年,每一張都印有諷刺漫畫,其中一張畫有希特勒穿軍服、行「納粹禮」的塗鴉,寫道:「現在我整身衣服都是褐色了(Now I'm brownshirt all over)」,暗指使用者拿衛生紙擦屁股後,紙上的希特勒確實就穿著褐色衣服,而德國納粹黨黨員在美國俗稱「Brown Shirts」。

請繼續往下閱讀...

另一張衛生紙則畫上希特勒的親密夥伴赫爾曼‧戈林(Hermann Goering),以雙關語寫道:「世界上沒有力量能擦拭掉(消滅)我們(no power on earth can wipe us out)。喔不要(OH NO)!」

根據英國喬利拍賣公司網站,這卷諷刺漫畫衛生紙原本估價約100英鎊(約新台幣3927元),這個月以160英鎊售出。

這捲衛生紙日前以160英鎊(約新台幣6285元)售出。(擷取自Chorley’s網站)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法