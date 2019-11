戀愛了？鮮肉記者連線報災情 母豬「凍未條」追吻示愛

2019-11-27 22:51:32

〔即時新聞/綜合報導〕近日歐洲遭暴雨侵襲,法國、希臘、義大利等地皆發生洪患。希臘《天線》(ANT1)新聞記者曼蒂科斯(Lazos Mantikos)前往災區採訪時,在現場連線中遭一頭母豬瘋狂「追吻」示愛,令攝影棚內同事一陣笑場,相關片段也在社群爆紅。

據《CNN》報導,希臘《天線》(ANT1)新聞記者曼蒂科斯(Lazos Mantikos)日前前往希臘淹水受災小鎮基內塔(Kineta )現場連線採訪,未料遭遇一頭斑點母豬頻頻「追吻」示愛,毫無罷休之意。

因為報導內容是嚴肅的災情,曼蒂科斯一面假裝鎮定、一面閃躲該隻豬的「熱情」,滑稽畫面讓攝影棚內的同事忍不住一陣笑場,雖然試圖回歸正題但該隻母豬仍然不肯放棄追逐。

據悉,希臘25日遭暴雨侵襲,大洪水導致3人不幸罹難,位於雅典西邊的濱海小鎮基內塔,道路遭落石破壞嚴重受損,多數花、果園也遭泥流重創。

相關影片請見:

(00:06開始)

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB