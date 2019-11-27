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戀愛了？鮮肉記者連線報災情 母豬「凍未條」追吻示愛

希臘《天線》（ANT1）新聞記者曼蒂科斯（Lazos Mantikos）前往災區採訪時，在現場連線中遭一頭母豬瘋狂「追吻」示愛。（圖取自推特 @KallergisK）

希臘《天線》（ANT1）新聞記者曼蒂科斯（Lazos Mantikos）前往災區採訪時，在現場連線中遭一頭母豬瘋狂「追吻」示愛。（圖取自推特 @KallergisK）

2019-11-27 22:51:32

〔即時新聞／綜合報導〕近日歐洲遭暴雨侵襲，法國、希臘、義大利等地皆發生洪患。希臘《天線》（ANT1）新聞記者曼蒂科斯（Lazos Mantikos）前往災區採訪時，在現場連線中遭一頭母豬瘋狂「追吻」示愛，令攝影棚內同事一陣笑場，相關片段也在社群爆紅。

《CNN》報導，希臘《天線》（ANT1）新聞記者曼蒂科斯（Lazos Mantikos）日前前往希臘淹水受災小鎮基內塔（Kineta ）現場連線採訪，未料遭遇一頭斑點母豬頻頻「追吻」示愛，毫無罷休之意。

因為報導內容是嚴肅的災情，曼蒂科斯一面假裝鎮定、一面閃躲該隻豬的「熱情」，滑稽畫面讓攝影棚內的同事忍不住一陣笑場，雖然試圖回歸正題但該隻母豬仍然不肯放棄追逐。

據悉，希臘25日遭暴雨侵襲，大洪水導致3人不幸罹難，位於雅典西邊的濱海小鎮基內塔，道路遭落石破壞嚴重受損，多數花、果園也遭泥流重創。

相關影片請見：

（00:06開始）

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