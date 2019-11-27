德州老師種族歧視遭開除 竟因主張「言論自由」復職

美國德州一名老師因歧視性言論丟了工作，申訴後，校方被教育局要求恢復該名教師教職。（翻攝自福斯新聞）

2019-11-27 17:09:00

〔即時新聞／綜合報導〕言論自由究竟該如何界定？美國德州一名老師在推特上向美國總統川普抱怨自己任教的高中內太多移民學生，這番歧視性言論讓她丟了工作，老師不服提出申訴，近日結果出爐；德州教育局方面認為該教師言論受言論自由保障，校方需恢復該名教師教職。

根據《福斯新聞》報導，在德州任教的喬治雅．克拉克（Georgia Clark）在今年初發表了幾則推特，要求川普打擊校內移民學生過多的問題，解決這些「沃思堡的非法者（illegals from Fort Worth）」。這些帶著歧視意味的推文引發一連串強烈抗議。

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6月，沃思堡獨立學區的教育董事會根據匿名投票表決結果開除了克拉克；對此，克拉克本人則聲稱，她以為那些貼文只有川普看得到，該推特帳號隨後也被刪除。

8月份，一名聽證檢察官認為董事會決定開除並不合理，但是董事會基於學生立場著想，仍堅持拔除克拉克的教職。克拉克隨後申訴，當地時間週一，德州教育局做出對克拉克有利的決定。

教育局表示，克拉克的推特言論受到美國憲法第一修正案保障（即對言論自由的保障），校方不僅需要恢復克拉克的教職，且沃思堡獨立學區還得償付相關的薪水和職員福利，可以一年份的薪水支付。

對此，校區並未對此多加評論，只表示目前正在研究是否有解決方法可以應對這項決定。根據德州州法規定，校區董事會有20天的時間可以申請聽證會。

這也非克拉克第一次教職出現危機；2013年，她曾因對學生施以不當言行遭到董事會投票開除，但一個教師團體從中干預，挽救了克拉克的工作機會。

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