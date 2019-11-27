自信滿滿...任正非：華為沒有Google還是能成世界第一

華為創始人任正非表示，就算沒有Google軟體和APP，華為還是能夠成為世界第一的智慧型手機品牌。（美聯社）

2019-11-27 12:46:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信大廠華為創始人任正非，26日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，自信滿滿地直說就算沒有Google軟體和APP，華為還是能夠成為世界第一的智慧型手機品牌。

據《CNN》報導，華為已是全球最大的電信設備製造商，原本有望在今年超越三星成為智慧型手機的第一大銷售商，卻遭遇了被美國納入貿易黑名單的挫折。川普政府禁止美國公司Google、英特爾和博通出售零部件給中國，除非得到美方的許可。

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如今，華為的海外市場正在萎縮，因為外國客戶一想到可能無法使用Google Play商店、Google地圖、臉書、Uber，自然就會對華為手機退避三舍。

任正非在採訪中被問及「即使沒有Google，華為是否可以成為世界第一大智慧手機品牌？」任正非對此表示，「我認為這不會成為問題，只是需要更多時間。」

目前已有一些美國企業如微軟等等，於上週獲得美國商務部的有限許可，因為這些交易不會對美國國家安全或外交利益造成重大威脅，但也有部分一些公司被拒絕發放許可證。任正非說，Google既沒有被拒絕但也尚未獲得許可。

事實上，華為一直在開發鴻蒙（Harmony）操作系統以及APP商店，但是華為只有4萬5000個APP可以下載，Google Play裡卻有高達280萬個APP。

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