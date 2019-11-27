香港選舉泛民大勝 美媒：擊潰北京勝利妄想

2019-11-27 04:51:02

〔中央社〕香港區議會選舉結果，泛民陣營大勝。「外交政策」雜誌資深編輯巴默指出，選前北京媒體普遍認定建制派將大獲全勝，並已預發稿件，不料結果大相逕庭，讓他們驚慌失措。

在「反送中」運動延燒5個多月之際，香港24日舉辦區議會選舉，投票率超過71%，創下歷來選舉投票率最高的一次。不僅如此，非建制派在所有民選452席次中拿下388席，其中以泛民派為絕大多數，親中建制派則僅拿下59席。

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相較於各國媒體大篇幅報導，普遍認為這是港民對港府與北京說不的例證，巴默（James Palmer）指出，北京媒體新聞部裡一片驚慌失措，急著尋找能導向對中共有利的說法。和多數香港觀察員成鮮明對比的是，中國新聞編輯與背後的官員是真心相信建制派將贏得壓倒性勝利。

巴默和多名在中國英文官媒「中國日報」（China Daily）、「環球時報」英文版與人民日報的中外籍編輯與記者訪談。這些要求匿名的媒體人表示，每家媒體在24日前給編輯的香港選舉預發稿，普遍認定將取得巨大勝利。

巴默指出，這顯示北京對勝利的信心錯置。中共高層官員真心相信對香港的宣傳。對於中國治理與城市未來而言，這是令人恐懼的前景，特別是當體制為災難性失敗努力尋找政治藉口時。

新聞媒體的標準運作是針對不同結果預發不同稿件，但預測泛民將取得勝利的稿件卻可能礙於政治因素無法撰寫，因為撰寫這樣的稿件會被競爭者抹黑為政治不正確。

曾於2009至2016年擔任「環球時報」外籍編輯的巴默說，他在環球時報任職時，不曾見過對類似事件先準備預發稿。

他指出，中共領導層似乎真心相信建制派的說法，即香港特首林鄭月娥不斷強調「沉默多數」的香港民眾厭倦抗爭、指責反對派使用暴力，希望恢復正常生活。然而，民意一再顯示港民缺乏對中國的認同感、對警察高度不信任，絕大多數港民雖然對暴力不滿，但多半將此歸咎於政府。

至於造成北京嚴重誤判的最大單一問題，巴默認為在於負責為中共操縱香港輿論的人，也是負責報告自己成功的人。主要渠道是香港中聯辦，這是北京統一戰線政策的實際協調者，協調親北京政治人物與中共支持的新聞媒體，並向北京中央提供情報。

巴默指出，香港抗議活動對中聯辦而言，是一次巨大的失敗，沉默多數的說法只是自我救贖的方式。中聯辦極可能只將這部分言論反映給北京，壓制其他異見。幾年前國台辦據說也有類似情況。

當然，巴默指出，中共領導層不可能僅依賴單一管道，會透過多種方式接收訊息，包括官媒提供的內參，有時也會故意繞開官員以得知真相。但他也表示，在中共總書記習近平日益偏執的領導下，即使是內參也會變得更迎合領導層，報告失敗可能會被視為不忠誠，政治誘因讓許多消息管道重複著讓領導層滿意的內容，領導層也就自然信以為真。

巴默從2016年起開始注意到，即使在媒體上對政府計畫做出正面評價，官員也寧可匿名。一名記者表示，積極評價一位領導人力挺的計畫是危險的，因為那名領導人其後可能遭到清算，前重慶市委書記薄熙來就曾遭到追捧，他的倒台影響許多人的事業，一名著名電視主播也因此消失。

他指出，香港區域會選舉結果加劇北京新聞編輯部門的良心危機，多位媒體人就對報導的過度極端感到不舒服，儘管他們仍對政府立場普遍表示同情。香港區選結果雖然可能帶來思維轉變，但截至目前為止看到的反而是加倍的偏執，官媒轉為譴責抗爭者與美國介入，進一步加劇中共內部對外國情報的持續偏執。（編輯：陳政一）

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