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日本伊藤忠商事社員 被中國以間諜罪判3年

去年2月遭中國以涉嫌間諜行為逮捕的日本伊藤忠商事男性社員，上月15日被判3年確定。（取自產經新聞）

去年2月遭中國以涉嫌間諜行為逮捕的日本伊藤忠商事男性社員，上月15日被判3年確定。（取自產經新聞）

2019-11-26 20:10:29

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本媒體報導，去年2月在中國廣州被以「國家安全危害罪」逮捕的伊藤忠商事40多歲的男社員，上月中被判3年徒刑確定，個人財產約15萬人民幣（約合台幣66萬元）也被沒收。

報導指出，中國從2015年以來以涉嫌間諜行動為由逮捕14名日本男女，其中有9人遭起訴，5人被釋放或保釋，保釋者中包括今年9月獲邀到北京訪問後被拘留的北海道大學教授岩谷將。

9名被起訴的日本人全部均被判決有罪，刑期從3到15年不等，7人判刑確定、2人仍在上訴中。伊藤忠商事的男社員是在去年2月遭廣州市國家安全單位逮捕，去年6月起訴，拘留時間超過1年以上，直到上月15日宣判。報導指出，中方起訴的理由和具體判決內容並未公開，相關人士透露男性員被指控「收集和提供國家機密」，這名男社員並未上訴，所以判刑確定。由於伊藤忠商事和中國國有企業「中國中信集團」有資本和業務上合作，社員卻仍被拘留，令投資中國的日商感到不安。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導指出，中國當局最近加強監視外國人和組織在中國情搜活動，日本人相繼遭到逮捕起訴，對此，日本政府要求中國盡早釋放。

日本政府發言人、官房長官菅義偉在今天例行記者會中證實，這名日本人已在上月15日被判刑確定，由於事涉敏感日本政府不便置評，不過基於保護國人的觀點，將透過駐中領事的會面和協助與家人連絡等給予必要的支援。

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