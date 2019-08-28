返中被控間諜 華裔澳洲作家遭逮

2019-08-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部廿七日證實，今年一月前往中國後便遭拘留的華裔澳洲籍作家楊恆均（本名楊軍），已於廿三日被以從事間諜活動的罪名正式逮捕。中方還反嗆澳洲勿以任何方式干預中國依法辦案。澳洲政府廿七日稍早曾對楊恆均被捕感到憂慮，並重申楊恆均若是因其政治理念被捕，中方應予釋放。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上證實，楊恆均已於廿三日遭北京國安局以涉嫌間諜犯罪為由逮捕。針對澳洲政府指稱楊恆均關押條件惡劣，耿爽表示，楊健康良好，各項權利充分受到保障。耿爽強調，中方逮捕楊恆均是「依法辦案」，要求澳方尊重中方司法主權，不應干預辦案。

澳洲外交部長潘恩女士稍早表示，坎培拉當局對楊恆均在中國被以間諜罪名逮捕深感憂心與失望，期盼中方在處理楊案時，能符合基本的司法標準與程序正義。潘恩還說，楊恆均被關押的條件惡劣，無法會見律師或家人，但澳洲大使館人員可前往探視。

楊恆均的澳洲律師史塔瑞說，楊恆均被捕可能與為澳洲從事間諜活動有關，但中方並未明示。史塔瑞認為，該罪名毫無根據，懷疑與楊從事民主活動有關。

妻子是知名挺共網紅

現年五十四歲的楊恆均曾在中國外交部任職，擁有雪梨科技大學博士學位與澳洲公民身分，之後並與本名袁小靚的知名挺共網紅「染香」結婚，曾旅居紐約並擔任哥倫比亞大學訪問學者，也是海外著名時事評論家、作家，自稱「民主小販」，經常撰文批評中國，但其真實身分受到外界質疑，部分海外華人更指他是中國的「海外特務」。今年一月，楊恆均與家人從紐約飛抵廣州後被帶走，中方七月間證實楊恆均已遭拘留。

楊恆均在雪梨科大的博士論文指導教授馮崇義推測，中方拘留楊恆均可能與澳洲政府曾表態關注加拿大公民在中國被捕有關。擁有澳洲永久居留權的馮崇義，也曾在中國登機準備返回澳洲時遭禁止出境。

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