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心善則美！「港版綾瀨遙」上街謝票 無懼辱罵力推雙普選

梁凱晴今天上街謝票，透露有街坊以髒話辱罵她，但她仍保持「心善則美」的心態，力推以雙普選的方式來解決香港的政治問題。（圖片擷取自梁凱晴臉書）

梁凱晴今天上街謝票，透露有街坊以髒話辱罵她，但她仍保持「心善則美」的心態，力推以雙普選的方式來解決香港的政治問題。（圖片擷取自梁凱晴臉書）

2019-11-26 19:20:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日區議會選舉中，在觀塘區的月華選區，初入政治的梁凱晴擊敗三連任的建制派候選人徐海山，更意外引起不少日本網友「暴動」，全因梁凱晴擁有亮眼外表、姣好身材，有網友認為她激似日本女星綾瀨遙，封她「港版綾瀨遙」，而她今（26）日也親自上街謝票，還透露有街坊以髒話辱罵她，但她仍保持「心善則美」的心態，力推以雙普選的方式來解決香港的政治問題。

梁凱晴在臉書上表示，一早親自上街謝票獲得很多街坊的祝福，有民眾和她握手道賀，鼓勵她努力為月華選區復出，有民眾則表示沒有投她，但仍欣賞她的努力與公平競爭。

不過，梁凱晴也遇到了不禮貌的民眾以髒話辱罵她，還稱要用刀砍死她；更有人抹黑她怒嗆，如果不蒙面、不丟汽油彈就很好，但她丟死人的事都還沒有算帳。對此，梁凱晴相當疑惑，希望民眾能拒絕抹黑，更大氣回應「心善則美」。

「要止暴制亂，就要由源頭開始。」梁凱晴強調，只有公平公正、透明以及全民普及的雙普選，才能讓民眾用和平、文明的方式來選擇領導人。但今年香港仍然只有基層的區議會有普選，但立法會仍然是半專制，而特首仍然是由中央透過控制選委來欽點￼，因此人民只能透過上街抗爭以及不合作運動來對抗獨裁政權。

梁凱晴曾在競選發傳單時，被不明男子從後方用硬物重擊頭部，導致她出現暈眩及嘔吐等症狀就醫，所幸無大礙。梁凱晴也透露，今晚6點半將會在她曾被襲擊的人行道上繼續謝票，讓不少網友感動大讚「在跌倒的地方站起來」。

梁凱晴臉書全文

初入政治的梁凱晴擊敗三連任的建制派候選人徐海山，更意外引起不少日本網友「暴動」，全因梁凱晴擁有亮眼外表、姣好身材，有網友認為她激似日本女星綾瀨遙，封她「港版綾瀨遙」。（圖片擷取自梁凱晴臉書）

初入政治的梁凱晴擊敗三連任的建制派候選人徐海山，更意外引起不少日本網友「暴動」，全因梁凱晴擁有亮眼外表、姣好身材，有網友認為她激似日本女星綾瀨遙，封她「港版綾瀨遙」。（圖片擷取自梁凱晴臉書）

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