比保齡球還重！ 印度醫生取出7.4公斤腎臟

印度德里的外科醫生從身患遺傳性致命疾病的男子身上，切除了一個重達7.4公斤的腎臟。（法新社）

2019-11-26 18:16:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度德里的外科醫生25日表示，他們從身患遺傳性致命疾病的男子身上，切除了一個重達7.4公斤的腎臟，重量等同2名新生兒、比一顆保齡球還重，據信這是印度史上最大的腎臟。

綜合外媒報導，這名男病人罹患「常染色體顯性多囊腎」（Autosomal dominant Polycystic Kidney Disease），導致腎臟出現大量囊腫，由於內出血、嚴重細菌感染，加上巨大腎臟導致患者呼吸困難，醫生決定切除腎臟。

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收治這名病患的甘加蘭姆爵士醫院（Sir Ganga Ram hospital）的醫師卡圖里亞（Sachin Kathuria）表示，巨大腫塊佔據腹部的一半，「我們知道腎臟很大，但從沒想過會這麼重」。

人類腎臟的重量通常介於120至150克，長12公分，外科醫生從這名病患身上切下腎臟重達7.4公斤，長45公分。卡圖里亞表示，「他的另一個腎臟更大。」

卡圖里亞說，金氏世界紀錄顯示，最大的腎臟是2017年在杜拜一場手術取出的4.25公斤腎臟，但醫學期刊有更重的紀錄，美國曾取出9公斤腎臟，荷蘭則出現過8.7公斤的腎臟。

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