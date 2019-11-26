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勝選不是結束！香港廣告人發起罷工 施壓港府同意五大訴求

香港廣告界人士號召罷工，從12月2日開始為期5天，持續向香港特區政府施壓同意五大訴求。（照片取自廣告狂人臉書）

香港廣告界人士號召罷工，從12月2日開始為期5天，持續向香港特區政府施壓同意五大訴求。（照片取自廣告狂人臉書）

2019-11-26 12:06:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉昨日（25日）結束，泛民主派大勝建制派，被外界解讀為香港人不滿特區政府的結果，面對民心思變，特首林鄭月娥仍不同意民間的五大訴求；對此，有廣告界人士號召罷工，從12月2日開始為期5天的行動，持續向港府施壓同意五大訴求。

聲明表示，區選大捷，但香港人不能忘記許多義士的付出，五大訴求、追究警暴等訴求，應該繼續爭取。一群廣告人士自發性組成「廣告公民」團隊，準備長期抗爭，目前計劃於12月2日至6日展開罷工行動，並在12月2日下午在遮打花園集會，正申請不反對通知書。

聲明指出，廣告人的意向非常清晰，先前團隊曾向業界人士發出罷工問卷調查，短短2天間，就收到960份回覆，當中96%的人支持罷工，89.1%承諾參與。

聲明表示，廣告界罷工響應「2百萬三罷聯合行動」，希望能藉此引發漣漪效應，推動各行各業發起罷工行動。在5天的罷工期間，廣告人不創作、不製作、不con-call、不開會、不e-mail，同時將去信各公司管理層，希望能體恤員工決心，免被事後追究。

聲明強調，5天罷工僅僅是「廣告公民」的起點，未來將籌劃其他後續行動，例如推動黃色經濟圈，鼓勵業界為被逮捕者提供就業機會等，持續在自己的崗位上作戰。

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