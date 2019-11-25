水患苦惱 威尼斯千人冒雨上街反郵輪停靠

威尼斯近期洪患頻傳，被視為半世紀以來最大災情，住家、教堂及商店都被大水淹。（美聯社）

2019-11-26 00:15:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利水都威尼斯近期洪患頻繁，被視為半世紀以來最大災情，住家、教堂及商店都受淹水影響，讓義大利政府宣布當地進入緊急狀態。24日，2、3000名居民上街舉牌抗議，表達對洪水頻繁發生，以及巨型郵輪停靠威尼斯造成波浪侵蝕潟湖城根基的不滿。

綜合外媒報導，威尼斯近期淹水狀況嚴重，其中包括一些世界知名古蹟，如聖馬可廣場（St Mark's Square）、鳳凰劇院（La Fenice Theatre）等景點都被淹，居民擔心水患會影響文藝復興重鎮的命脈，並加劇當地人口遷出的問題，此外，又加上對巨型郵輪停靠威尼斯造成環境破壞的憤怒，居民們24日紛紛冒著大雨上街抗議。

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實際上，才剛面臨嚴重水患的威尼斯，在24日當天又一次出現高水位，來到130公分，而當局警告，下週潮汐將持續高漲。

抗議期間，居民高喊「威尼斯反抗」等口號，要求市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）下台，並封存大型計畫「摩西」（Mose）。摩西計畫自2003年展開，欲耗資數十億歐元來加強基礎建設，使當地免於洪水侵擾，然而卻因預算超支、貪污醜聞及工程延誤等因素，遲遲未完工，讓反對的居民認為政府只是在浪費公帑。

威尼斯居民不滿水患頻繁及巨型郵輪破壞當地生態問題，24日冒雨上街抗議。（法新社）

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