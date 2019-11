扯！紅色轎車失控「飛落」橋 拖行路樹直衝人行道釀1死6傷

2019-11-25 23:04:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度一處高架橋發生離奇死亡車禍,一台紅色轎車因車速太快,在轉彎處失控後,不但「飛落」高架橋、拖行路樹,還輾斃一名人行道上的婦女及炸傷6名路人後才停下,汽車駕駛也身受重傷。

據《印度時報》報導,監視器畫面顯示,23日下午1時左右,一台紅色轎車因超速行駛,在轉彎時失控,直接從約20公尺高的高架橋飛出,撞到路樹後,直衝人行道,輾斃一名正在等待人力車的婦女,並炸傷6名路人。

請繼續往下閱讀...

從監視器畫面也能看到,紅色轎車不但將樹木連根拔起、拖行,還撞壞路邊停放的好幾輛汽車,許多驚慌失措的路人從車輛中狹窄的空隙逃跑,隨後有不少路人在現場幫助其他受傷民眾。

被炸傷的6名路人和汽車駕駛皆被送往醫院接受治療,據報導,汽車駕駛傷勢非常嚴重。

據當地警方調查,紅色轎車在車禍前的時速為99至104公里,因轉彎時失控,才釀成這場意外,而該條道路的速限為時速40公里。

Following accident at #BiodiversityFlyover in #Gachibowli, the @CYBTRAFFIC shuts flyover for public use. @KTRTRS directs @GHMCOnline @zcwz_ghmc engineer in chief to speed control and safety measures in place and conduct an independent expert committee evaluation @cyberabadpolice pic.twitter.com/DzJiBhR7gb