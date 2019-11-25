扯！紅色轎車失控「飛落」橋 拖行路樹直衝人行道釀1死6傷

印度一處高架橋發生離奇死亡車禍，一台紅色轎車因車速太快，在轉彎處失控後，不但「飛落」高架橋、拖行路樹，在輾斃一名人行道上的婦女及炸傷6名路人後才停下，汽車駕駛也身受重傷。（圖擷取自推特影片）

2019-11-25 23:04:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度一處高架橋發生離奇死亡車禍，一台紅色轎車因車速太快，在轉彎處失控後，不但「飛落」高架橋、拖行路樹，還輾斃一名人行道上的婦女及炸傷6名路人後才停下，汽車駕駛也身受重傷。

據《印度時報》報導，監視器畫面顯示，23日下午1時左右，一台紅色轎車因超速行駛，在轉彎時失控，直接從約20公尺高的高架橋飛出，撞到路樹後，直衝人行道，輾斃一名正在等待人力車的婦女，並炸傷6名路人。

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從監視器畫面也能看到，紅色轎車不但將樹木連根拔起、拖行，還撞壞路邊停放的好幾輛汽車，許多驚慌失措的路人從車輛中狹窄的空隙逃跑，隨後有不少路人在現場幫助其他受傷民眾。

被炸傷的6名路人和汽車駕駛皆被送往醫院接受治療，據報導，汽車駕駛傷勢非常嚴重。

據當地警方調查，紅色轎車在車禍前的時速為99至104公里，因轉彎時失控，才釀成這場意外，而該條道路的速限為時速40公里。

pic.twitter.com/g8ECobY1XI — Cyberabad Police （@cyberabadpolice） 2019年11月23日

Following accident at #BiodiversityFlyover in #Gachibowli, the @CYBTRAFFIC shuts flyover for public use. @KTRTRS directs @GHMCOnline @zcwz_ghmc engineer in chief to speed control and safety measures in place and conduct an independent expert committee evaluation @cyberabadpolice pic.twitter.com/DzJiBhR7gb — TOI Hyderabad （@TOIHyderabad） 2019年11月23日

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