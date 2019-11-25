被耍了？ 共諜「王立強」只是化名 耿爽氣噗噗說話了

耿爽今（25日）再度表明中方立場，他認為中國間諜「王立強」一事「上演了一齣拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思」。（美聯社）

2019-11-25 21:59:31

〔即時新聞／綜合報導〕自稱中國間諜的「王立強」日前向澳洲投誠，並透露中共正計畫影響台灣選舉，中國方面稱王立強是詐騙犯，還將其判決書放上網，不過澳媒在24日釋出的完整專訪中，「王立強」只是該名間諜的化名。對此，中國外交部發言人耿爽表示，這是一場拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。

耿爽今（25）天在例行記者會上重申，上海市公安局靜安分局已經於11月23日通報，王立強是涉案在逃人員，因涉嫌詐騙罪已被公安機關立案偵查，持有的中華人民共和國護照和香港永久居民身份證均係偽造證件，目前公安機關正進一步調查當中。

請繼續往下閱讀...

耿爽強調，在中方有關單位「第一時間發布了權威信息、指出謬誤、作出澄清」之後，澳洲方面個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度的人的話，迫不及待地大肆炒作所謂的中國威脅論，極盡對中國造謠、抹黑之能事，「上演了一齣拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思」。

耿爽說，他奉勸澳洲的有關媒體和人士，要尊重已經明確無誤的事實真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法