輸傻了？港建制派黨主席：沒有一個「黨」永遠執政

香港24日區議會選舉，建制派新民黨28名參選人全軍覆沒，黨主席葉劉淑儀（見圖）今表示，這次區選泛「政治化」和「立法會化」是落敗主因。（歐新社）

2019-11-25 20:12:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日區議會選舉，泛民主派勇奪388席，輾壓親中的建制派，建制派政黨新民黨28人參選全軍覆沒。今（25）日新民黨黨主席葉劉淑儀向記者表示，這次區選泛「政治化」和「立法會化」，是地方建制派議員落敗的主因。

據《立場新聞》報導，香港24日區議會選舉建制派僅得59席，較前一屆大減240席，全面崩盤。建制派新民黨28名參選人也全軍覆沒，葉劉淑儀今日向記者表示，這次區議會選舉傾向「政治化」、「立法會化」，讓多名扎實在地方基層服務的建制派議員落敗。

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葉劉淑儀表示，根據西方民主選舉定律，一定會產生鐘擺效應，選民數年後應該會再回頭支持建制派，她指「沒有一個執政黨是永遠執政的」，並強調，雖然建制派成為「少數黨」，但是是一個得票率4成的少數黨，不容被忽視。

葉劉淑儀：落敗與「撐港警」無關

葉劉淑儀聲稱，新民黨在本次選舉中大敗，與他們「撐港警」、「反對五大訴求」無關，並以前黨員、中間派的田北辰為例，說他早已表明反對《逃犯條例》修訂，也支持成立獨立調查委員會，但同樣敗選。

葉劉淑儀認為，近幾個月的運動風波確實影響選情，選舉結果反映出市民對政府的不滿，被稱為「保皇黨」的建制派當然也受影響。但她稱，建制派並非政府的工具，對政府的態度是「又愛又恨」，並非全然支持，並強調將召開會議，檢討選舉結果。

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