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愛黨教育洗腦！中國高中生放狠話︰港人若在內地早被坦克壓死

《寒冬》報導，中國傳出各級學校政治課抹黑香港示威運動，在孩子心中種下仇恨，甚至有高中生表示「香港人如果是在中國，就用坦克全部壓死」。（路透，資料照）

《寒冬》報導，中國傳出各級學校政治課抹黑香港示威運動，在孩子心中種下仇恨，甚至有高中生表示「香港人如果是在中國，就用坦克全部壓死」。（路透，資料照）

2019-11-25 18:18:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳出地方教育局針對教師進行「課改培訓」，避免培養出來的學生嚮往西方自由、不懂愛國；根據家長說法，學校政治課不斷抹黑香港示威運動，在孩子心中種下仇恨，甚至有高中生發表「香港人如果是在中國，就用坦克全部壓死」的言論，令人擔憂。

根據《寒冬》報導，江西省一名高中政治老師在課堂上宣揚中國的好，並稱香港現在非常亂，是因為「香港的課本沒有經過大陸（中國）政府審核，那些課本都說祖國大陸（中國）有多壞」，把所有問題歸咎在「未落實紅色教育」；宜春市某位中學政治老師則抹黑反送中運動，稱「有些港獨分子會去居民家搶劫，港獨分子打警察，那些港獨分子不愛國」。

報導指出，中共以「愛國」名義教育孩子仇恨中共認為的「敵人」，教他們仇恨宗教、香港民主運動，甚至有高中生發表「香港人如果是在中國，就用坦克全部壓死」的偏激言論。

部分的中國家長支持香港的示威活動，認為是維護合法權益、嚮往民主自由的行為，非常擔心孩子會被愛國教育洗腦，心裡充滿仇恨。

江西省教育廳編寫《紅色文化》系列教材，並規劃成大學、高中、初中、小學、幼兒園用書。一名廣西老師爆料，當地教育局認為語文、歷史、政治教材「嚴重西化」，無法貫徹國家方針，導致嚮往西方自由、不懂愛國等問題，因此對中小學教師「課改培訓」。

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