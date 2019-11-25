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政見欄用手寫！香港27歲學生擊敗建制派區議會主席

香港27歲學生陳梓維選贏39歲區議會主席葉傲冬，台灣網友大感欽佩。（圖取自lihkg論壇）

香港27歲學生陳梓維選贏39歲區議會主席葉傲冬，台灣網友大感欽佩。（圖取自lihkg論壇）

2019-11-25 17:51:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港2019年區議會選舉泛民主派獲得壓倒性勝利，共拿下388席，與親中建制派拿下的59席形成強烈對比，其中，27歲自稱還是學生的陳梓維打敗尋求連任的區議會主席，他在官方選舉資訊中政見欄還是用手寫的。

根據《香港01》報導，此次香港區議會選舉，油尖旺區佐敦南（E19）選區競選連任的民建聯候選人葉傲冬是現任油尖旺區議會主席，以1451票敗給對手民主派「民主動力」陳梓維1516票。

在選務機構發給選民閱覽的選舉訊息中，隸屬親中建制派政黨「民建聯」的葉傲冬的選舉資訊以彩色印刷，還有政黨的選舉口號與黨徽。對手陳梓維目前還是學生，除了照片，其他欄位全用手寫；他在政見欄位中寫下：「請盡公民責任去投票，是改變的時候了，11月24日。」他強調，上任後要做的有「跟進地區配套」、「關懷弱勢社群」、「改善交通配套」、「提高議政水準」、「強烈爭取成立8月31日太子站還原事件真相工作小組」。

香港「lihkg論壇」（連登討論區）不少網友評論「建制狗死三族」、「手寫沒罪，重點有政綱有內容」、「手寫先真心」、「政綱簡明扼要」、「手足要加油踏實做」；台灣網友則鼓勵，「會不會學丁丁重新驗票甚至發起選舉無效之訴」、「葉傲冬應該氣到吐血」、「偉大的一刻！榮光歸於香港！」。

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