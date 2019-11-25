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29歲賊單挑！ 82歲「筋肉阿嬤」一隻掃把打趴影片曝光

莫菲阿嬤雖然高齡82歲，但她能硬舉225磅（約102公斤）、握推125磅（約56.6公斤）。（圖擷自13WHAM ABC臉書）

莫菲阿嬤雖然高齡82歲，但她能硬舉225磅（約102公斤）、握推125磅（約56.6公斤）。（圖擷自13WHAM ABC臉書）

2019-11-25 16:28:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約日前發生一起民宅入侵搶案，一名29歲的竊賊試圖闖入民宅搶劫，不料卻被屋內的82歲阿嬤痛扁一頓，警方到場後看到竊賊遭阿嬤制伏在地，還被需要將嫌犯送醫治療。

綜合美國媒體報導，近日一個82歲的筋肉阿嬤在網路上爆紅，這名莫菲（Willie Murphy）老奶奶的住家在21日深夜並不平靜，歹徒看準了屋內僅有一名老人家意圖入內行竊，莫菲阿嬤回憶道，當時她準備上床睡覺，突然有人敲門喊自己身體不適，需要送醫，莫菲拒絕開門，同時打電話給警察，歹徒遂決定直接破門而入。

歹徒一進門，莫菲阿嬤直接扛起桌子朝歹徒砸過去，用桌子金屬腳持續狠揍，接著拿起洗髮精潑在嫌犯臉上，最後持掃把壓制在他身上重擊，警察抵達後，被現場的情況給驚呆，嫌犯不但遭到逮捕，還被送往醫院治療，警察還想跟阿嬤自拍。

莫菲阿嬤表示：「我就一個上了年紀的獨居老人，但我很結實，他真的挑錯房子了」，阿嬤雖然高齡82歲，但仍持續健身和訓練，體重105磅（約47.6公斤）的她，能硬舉225磅（約102公斤）、握推125磅（約56.6公斤），曾在2014年獲得年度舉重王的封號，她希望健身能讓自己身體更有活力，同時也盼其他年長者健身。

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