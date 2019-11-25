平行時空？ 香港光頭警長恐嚇：不刺到肉不知痛 往後日子絕不好過

香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基今年中共「十一國慶」時參加閱兵。（翻攝自微博）

2019-11-25 17:05:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉中，泛民主派和非建制派獲得壓倒性勝利，拿下452個席次中的388席。許多反送中活躍人物都紛紛對此發表祝福和期許，而中共和親共派也不遺餘力唱衰；香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基就在微博上狠酸投票結果正代表6成港人「支持暴力」，他更恐嚇未來就讓「攬炒」（同歸於盡）發生，「往後日子一定不好過，大家要有心理準備」。

劉澤基首先承認了建制派在香港區議會選舉的失敗，他指出，每1席大概都以4成選票敗陣，意即香港有6成的人某種程度上支持暴力、破壞。對此，他向其它港警喊話，指未來數年香港情況「一定更差」、「有得你忙」，要港警做好身心準備，更許願情況能壞到極處後「破而後立」。

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立場分明的劉澤基在文中故作感慨地表示，雖然自己「不想這樣說」，但港人「針不刺到肉不知痛」，建議中共政府讓香港人反省，希望中共「停止對我們香港人的幫助」，讓港人領教「沒有祖國幫助」的香港將面臨什麼樣的局面，就讓港人口中的「攬炒」發生，讓他們知道中共以往是何等的「愛護」香港人。

對此，許多中國網友紛紛跳出來應聲，指「心疼」香港警察，更稱應該讓港警放假，讓泛民派摧毀香港，「無知市民」才知道什麼叫後悔，更有人為建制派議員何君堯抱屈，嗆香港人「不配擁有」何君堯此等「好議員」和香港警察。

香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基就在微博上狠酸投票結果正代表六成港人「支持暴力」，貼文和底下留言與外媒報導對比宛如平行時空。（翻攝自微博）

許多反送中示威者遭到港警暴力對待，反黑警因此成為反送中行動的重要訴求。（法新社）

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