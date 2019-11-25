為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

平行時空？ 香港光頭警長恐嚇：不刺到肉不知痛 往後日子絕不好過

香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基今年中共「十一國慶」時參加閱兵。（翻攝自微博）

香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基今年中共「十一國慶」時參加閱兵。（翻攝自微博）

2019-11-25 17:05:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉中，泛民主派和非建制派獲得壓倒性勝利，拿下452個席次中的388席。許多反送中活躍人物都紛紛對此發表祝福和期許，而中共和親共派也不遺餘力唱衰；香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基就在微博上狠酸投票結果正代表6成港人「支持暴力」，他更恐嚇未來就讓「攬炒」（同歸於盡）發生，「往後日子一定不好過，大家要有心理準備」。

劉澤基首先承認了建制派在香港區議會選舉的失敗，他指出，每1席大概都以4成選票敗陣，意即香港有6成的人某種程度上支持暴力、破壞。對此，他向其它港警喊話，指未來數年香港情況「一定更差」、「有得你忙」，要港警做好身心準備，更許願情況能壞到極處後「破而後立」。

立場分明的劉澤基在文中故作感慨地表示，雖然自己「不想這樣說」，但港人「針不刺到肉不知痛」，建議中共政府讓香港人反省，希望中共「停止對我們香港人的幫助」，讓港人領教「沒有祖國幫助」的香港將面臨什麼樣的局面，就讓港人口中的「攬炒」發生，讓他們知道中共以往是何等的「愛護」香港人。

對此，許多中國網友紛紛跳出來應聲，指「心疼」香港警察，更稱應該讓港警放假，讓泛民派摧毀香港，「無知市民」才知道什麼叫後悔，更有人為建制派議員何君堯抱屈，嗆香港人「不配擁有」何君堯此等「好議員」和香港警察。

香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基就在微博上狠酸投票結果正代表六成港人「支持暴力」，貼文和底下留言與外媒報導對比宛如平行時空。（翻攝自微博）

香港「網紅」港警「光頭警長」劉澤基就在微博上狠酸投票結果正代表六成港人「支持暴力」，貼文和底下留言與外媒報導對比宛如平行時空。（翻攝自微博）

許多反送中示威者遭到港警暴力對待，反黑警因此成為反送中行動的重要訴求。（法新社）

許多反送中示威者遭到港警暴力對待，反黑警因此成為反送中行動的重要訴求。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港區選泛民主派大勝 最新結果：非建制已取388席
2019-11-25 15:32

香港區選泛民主派大勝 最新結果：非建制已取388席
民建聯承認慘敗 黨高層出席記者會面如死灰
2019-11-25 13:45

民建聯承認慘敗 黨高層出席記者會面如死灰
機捷特區三房強勢回歸 「水沐青華」耐震好宅

機捷特區三房強勢回歸 「水沐青華」耐震好宅

港親中建制派議員何君堯連任失利 網灌粉專喊「恭喜何已完」
2019-11-25 10:09

港親中建制派議員何君堯連任失利 網灌粉專喊「恭喜何已完」
用選票教訓他！元朗白衣人無差別攻擊事件 這幾人都落選
2019-11-25 07:53

用選票教訓他！元朗白衣人無差別攻擊事件 這幾人都落選
黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播