建制派空前大輸 港媒：北京對慘敗感到震驚 考慮撤換林鄭

香港昨（24日）舉行區議會選舉，親中的建制派迎來大慘敗。有港媒引述消息人士報導，北京對選舉結果相當吃驚，未料建制派輸的如此「慘烈」，可能會重新考慮香港特首林鄭月娥去留問題。（法新社）

2019-11-25 14:26:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（24日）舉行區議會選舉，親中的建制派迎來史無前例大慘敗，截至目前為止僅獲得58席次。港媒引述消息人士報導，北京對選舉結果相當吃驚，雖早知道建制派形勢不利，但未料輸的如此「慘烈」，北京可能會重新考慮香港特首林鄭月娥的去留問題。

根據《香港01》報導，有消息人士透露，北京對於建制派大輸相當吃驚，「投票前2週爆發中大、理大的混亂，吐露港、紅隧被堵，又有70歲食環署外包清潔工羅伯遭磚頭擊斃，北京評估反暴力民情足以抵銷修例風波的部分衝擊力，怎料這場海嘯的威力會這麼大！」

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該消息人士指出，北京必會重新評估香港局勢，或是調整策略，不能只以「止暴制亂」為重點。然而，中國國家主席習近平在本月4日於上海接見林鄭，稱中央對她的高度信任，打破外傳「換馬」傳聞。消息指稱，北京確實敲定短期內不會撤換特首，以免局勢亂上加亂，「不過面對區選令人吃驚的結果，北京必重新評估香港局勢，林鄭應不應留任，將會是其中一項議題」。

另外，消息人士再指，林鄭現在最難的反而不是向市民交代，而是要向建制派交代，「建制派內許多人失掉議會席次，成為反修例風暴的犧牲品，建制陣營該如何走下去也是一項難題」。

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