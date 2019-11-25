區選成「變相公投」 學者：特首與建制派矛盾將加劇

蔡子強認為，建制派未來將面對艱難局面，特首及建制陣營的矛盾亦會加深。圖為香港選民。（美聯社）

2019-11-25 13:09:20

〔即時新聞／綜合報導〕泛民主派在此次香港需議會選舉大勝，一舉囊括388席，中大政治與行政學系教授蔡子強對此分析，香港市民將此次選舉視為「變相公投」，清楚表達反政府及反暴警的立場。至於建制派慘敗，蔡子強認為建制派未來將面對艱難局面，特首及建制陣營的矛盾亦會加深。

綜合港媒報導，蔡子強指出，此次區選投票率大漲三成，相信是港人將此次選舉視為「變相公投」，選前泛民主派希望市民以選票向政府及暴警表態；前特首董建華亦明言要以選票「向暴力說不」，雙方論調將此次區選定調為「公投」，也讓許多因反送中而參選、過去沒有經營地方實績的民主派參選人勝出。

請繼續往下閱讀...

此次泛民主派大勝之後，蔡子強預期建制派未來將面對艱困局面，建制派必定會埋怨特首處理抗爭運動方式不當，進而連累建制慘敗，以民建聯為例，落敗的前任議員在未來四年若要生存將會極為困難。

蔡子強指出，坊間一般認為建制派有中共資源為後盾，但有些問題並非用錢能解決，例如很多議員辦事處設在公共住宅，一旦建制派失去議員身份，就可能失去這些地區據點，對現存的地方樁腳網路及來年的立法會選情都有重大影響，足以構成嚴峻生存危機。

然而泛民主派取得大勝後，蔡子強表示，市民對於當選者的期望會更高，雖然部分選民將選票當做是政治表態，但仍有選民是真的希望區議員能為地方帶來新氣象。蔡子強也提醒，泛民勢力的弱點在於沒有中央指揮，路線及表態各有不同，在各區區議會內可能因意見分歧而各自為政，若4年後沒有具體成績，可能構成選情重大反彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法