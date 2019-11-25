贏選舉 民陣籲港府落實5大訴求、立即停止包圍理工大學

香港昨日舉行區議會選舉，泛民主派各區候選人取得壓倒性勝利，民間人權陣線（民陣）今天也發表聲明，呼籲港府立即停止包圍理工大學，並落實反送中5大訴求。（圖擷自民間人權陣線臉書）

2019-11-25 10:09:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日舉行區議會選舉，泛民主派各區候選人取得壓倒性勝利，民間人權陣線（民陣）今天也發表聲明，呼籲港府立即停止包圍理工大學，並落實反送中5大訴求。民間人權陣線召集人岑子杰則提到，勝選非個人的勝利得，而是香港人的勝利、也體現民眾對青年人的支持，

香港昨日舉行區議會選舉，選舉結果陸續公布，多區民主派候選人均當選，泛民主派可說是大獲全勝，親中建制派則大敗。自6月以來多次發起「反送中」遊行的民陣，先前就曾提出5大訴求，包含撤回修訂逃犯條例草案、成立獨立委員會調查警方有否濫權、特赦被捕示威者、收回對示威的「暴動」定性，以及進行「雙普選」，今日民陣也再度呼籲港府回歸民意，回應「反送中」運動的5大訴求。

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民陣在聲明也指出，林鄭月娥政府多個月以來，假傳民意聖旨，連番騎劫民意，抹黑社會運動的前線抗爭者為暴徒，如今投票結果非常清晰，市民不接受政府一直不回應民眾的5大訴求！不容忍警隊一直以來以暴制亂！不忘記建制政黨為極權吶喊助威的嘴臉！聲明也提及，12月8日民陣將舉辦大型集會，「再集結」，要求香港政府恪守《世界人權宣言》和適用於香港的聯合國人權公約，履行國際人權責任，民陣也呼籲全港市民出席。

先前在反送中抗爭中頻遇襲的民陣召集人岑子杰，在區選勝出後也呼籲其他民主派當選人及高票落選者一同聯署，要求警方盡快解封理大，釋放所有被捕人，並停止對被捕人作政治檢控。他強調本次勝選非個人的勝利、也不是因為自己配得，而是香港人的勝利、也體現民眾對青年人的支持，

香港昨日舉行區議會選舉，泛民主派各區候選人取得壓倒性勝利，民陣今天也發表聲明，指12月8日民陣將舉辦大型集會，「再集結」，要求香港政府恪守《世界人權宣言》和適用於香港的聯合國人權公約。（圖擷自民間人權陣線臉書）

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