斥猶太童是「撒旦」 英籍非裔男涉嫌種族歧視被捕

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名非裔男子因在地鐵上當著數名猶太孩童的面,錯誤引《聖經》直斥他們和父親為「撒旦」(satan),令孩童滿臉驚惶嚇傻在父親懷裡,旁人勸阻後還遭威脅辱罵,整個過程被網友拍下分享至社群網路,英國警方也循男子特徵將其逮捕。

據《BBC》報導 ,網友阿特金斯(Chris Atkins)日前在英國倫敦地鐵北部線的車廂上,以手機記錄下一名非裔男子手持聖經,錯誤引用〈聖經‧啟示錄3:9〉中「那撒旦一會的,自稱是猶太人」等句,當著至少2名猶太孩童及其父親的面,斥責「猶太人」是「撒旦」(惡魔)。

影片中孩童在父親的懷中,一臉驚惶、瞪大眼睛不知如何反應,旁人看不下去與他理論,卻遭到辱罵和威脅,最後旁邊一名穆斯林女士也因無法漠視孩童受驚,選擇挺身而出與男子理論。

該名穆斯林女士舒維克(Asma Shuweikh)事後表示,雖然她當下也和所有人一樣都感到害怕,但因為看到孩童受驚,選擇跳出來與他理論。舒維克強調,身為一個穆斯林女性,她能夠體會因信仰而被攻擊或汙衊的痛苦,且更不希望這發生在孩子身上。

報導指出,英國警方已在伯明罕(Birmingham)以1998年《犯罪與混亂法》(Crime and Disorder Act 1998)中所訂「種族或宗教加重罪」嫌疑,逮捕該名犯案男子進行調查。

