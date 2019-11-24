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斥猶太童是「撒旦」 英籍非裔男涉嫌種族歧視被捕

英非裔男（右）在地鐵上當著數名猶太孩童的面，錯誤引用《聖經》直斥他們為「撒旦」，後遭警方逮捕。（圖取自推特@scatatkins）

英非裔男（右）在地鐵上當著數名猶太孩童的面，錯誤引用《聖經》直斥他們為「撒旦」，後遭警方逮捕。（圖取自推特@scatatkins）

2019-11-25 00:25:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名非裔男子因在地鐵上當著數名猶太孩童的面，錯誤引《聖經》直斥他們和父親為「撒旦」（satan），令孩童滿臉驚惶嚇傻在父親懷裡，旁人勸阻後還遭威脅辱罵，整個過程被網友拍下分享至社群網路，英國警方也循男子特徵將其逮捕。

《BBC》報導 ，網友阿特金斯（Chris Atkins）日前在英國倫敦地鐵北部線的車廂上，以手機記錄下一名非裔男子手持聖經，錯誤引用〈聖經‧啟示錄3:9〉中「那撒旦一會的，自稱是猶太人」等句，當著至少2名猶太孩童及其父親的面，斥責「猶太人」是「撒旦」（惡魔）。

影片中孩童在父親的懷中，一臉驚惶、瞪大眼睛不知如何反應，旁人看不下去與他理論，卻遭到辱罵和威脅，最後旁邊一名穆斯林女士也因無法漠視孩童受驚，選擇挺身而出與男子理論。

該名穆斯林女士舒維克（Asma Shuweikh）事後表示，雖然她當下也和所有人一樣都感到害怕，但因為看到孩童受驚，選擇跳出來與他理論。舒維克強調，身為一個穆斯林女性，她能夠體會因信仰而被攻擊或汙衊的痛苦，且更不希望這發生在孩子身上。

報導指出，英國警方已在伯明罕（Birmingham）以1998年《犯罪與混亂法》（Crime and Disorder Act 1998）中所訂「種族或宗教加重罪」嫌疑，逮捕該名犯案男子進行調查。

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