美國女駕駛低頭發簡訊 撞死台灣女博士最高恐關10年

美國女駕駛開車時竟低頭傳簡訊討論晚餐要吃什麼，隨即撞上前車導致剛從紐澤西州取得博士學位的39歲台灣王姓女子（Yuwen Wang）在馬路上被撞飛送醫不治，美國女駕駛如今被蒙茅斯郡高等法院（圖）陪審團裁定車禍致死罪成立，將面臨最高10年的有期徒刑。（圖擷自Google地圖）

2019-11-24 15:10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州蒙茅斯郡基恩斯堡（Keansburg）50歲女子曼森奈特（Alexandra Mansonet），2016年9月28日上午8時20分開著黑色賓士車出門不久，竟低頭傳簡訊討論晚餐要吃什麼而未注意路況，隨即撞上前方禮讓行人的豐田卡羅拉轎車，導致剛從當地取得博士學位的39歲台灣王姓女子（Yuwen Wang）遭豐田撞飛送醫不治，曼森奈特如今被陪審團裁定車禍致死罪成立，將面臨最高10年的有期徒刑。

據《紐約時報》報導，曼森奈特於開庭時曾辯稱，她在車禍發生前低頭按下後窗除霧器按鈕，抬頭一看才驚覺前方有輛豐田。其委任律師奧特曼（Steven D. Altman）更指出，曼森奈特於事故後同意將手機交給警察，如果她真的在撞車前一直在打簡訊，那麼她首要之務應該是搶先刪除訊息。

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因此，法庭攻防重點著落於曼森奈特何時開始傳簡訊，助理檢察官德克爾（Christopher Decker）於法庭上表示，當時被告手機收到親戚傳來的訊息詢問晚餐要吃「古巴菜、美國菜還是墨西哥菜？」而被告手機那封未發送的回覆簡訊只打了兩個字母──「me」，檢方認為這代表曼森奈特才剛開始回覆晚餐要吃什麼。

曼森奈特對此承認，她曾在手機鍵入字母「m」和「e」，但她不記得是甚麼時候開始回覆的，事實上她當時想要打電話回去詢問，因為她實在無法確認是否要選擇墨西哥菜。律師奧特曼則說，開車時發簡訊相當司空見慣，對於曼森奈特來說，要因為大家每天都在做的事情而坐牢，無疑是一件相當痛苦的事。

不過，在經過為期2天半的討論後，蒙茅斯郡高等法院陪審團代表當庭說出「有罪！」在旁聽審的曼森奈特將左手放在臉上深深地吸了一口氣，並在步出法庭時哭泣了起來。

事實上，紐澤西州2012年修改了法律，從此開始使用手持3C設備肇事的行為在當地可被納入過失犯罪當中，並且罪刑和酒駕致死相當，而本案是紐澤西州陪審團首次被要求實施該法。

受害者王女的丈夫表示，兩人在事故發生的6年前結婚，太太剛從紐澤西州取得博士不久，車禍前一天晚上還一起慶祝了週年紀念日，太太最後跟他說的話是一句歡樂而愉快的道別「Have a good day」。王女先生指出，他和家人們對於判決感到欣慰，希望有更多人可以意識到開車發簡訊的後果。

目前美國47個州和華盛頓特區都禁止所有車輛的駕駛傳送簡訊，剩下的其他3個州裡，有2個禁止新手司機發短訊，另1個則禁止公車司機傳訊息。

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）的資料顯示，2013年至2017年間，全美大約有10％的死亡車禍涉及分心駕駛，而在這些車禍當中，約有14％與​​手機有關。舉例來說，2017年一共有2935起因分心所造成的交通事故，其中至少有401起涉及使用手機。

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