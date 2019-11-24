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帝王級茶葉「大紅袍」加持 1萬日圓珍奶粉圓僅只占成本5％

日本東京有業者推出帝王級「大紅袍珍奶」，價格也是帝王等級，一杯竟高達1萬日圓。（資料照，示意圖）

日本東京有業者推出帝王級「大紅袍珍奶」，價格也是帝王等級，一杯竟高達1萬日圓。（資料照，示意圖）

2019-11-24 14:28:21

〔即時新聞／綜合報導〕另類台灣之光「珍珠奶茶」風靡日本，讓日本各大街小巷皆能看到人手一杯手搖杯的奇景，連日本本土飲料店也爭相販售。東京有一業者便推出一杯要價1萬日圓（約新台幣2800元）的珍珠奶茶，驚人價格原來是因其基底為帝王級茶葉「大紅袍」，就連女記者試喝後，也是一臉滿足陶醉。

日媒《ANN news》報導，東京新大久保某家咖啡廳，推出每杯要價1萬日圓的超高級珍奶，甚至有數量限定。店內其他飲品價格大概在500日圓（約新台幣140元）上下，這杯1萬元的昂貴珍奶，也引起女記者的好奇心。

當女記者試喝一口後，忍不住閉上雙眼享受其中美味，她還在節目中說，喝下去的每顆珍珠感覺都要好幾百元，讓她喝得很緊張。不過業者馬上澄清說，這杯珍奶的價格之所以如此昂貴，是因為使用了超高級茶葉所致，其他如牛奶、粉圓僅僅只占成本的5％。

業者表示，這杯珍奶使用帝王級珍品「大紅袍」作為基底沖泡，因為大紅袍數量相當稀少，因此特別珍貴。報導指出，大紅袍每20公克的成交價大概是280萬日圓（約新台幣79萬元），而且年產量不到1公斤。

女記者細細品嘗這杯「帝王珍奶」之後，露出相當陶醉的表情，表示茶中在芬芳中帶著甘甜，喝下一口後，口鼻之間都充滿迷人香氣。業者表示，希望這杯「大紅袍珍奶」可以在明年春天前賣出100杯，為店裡帶來100萬日圓的業績。

大紅袍在以前是皇帝等王公貴族才能飲用的茶，其原木生在中國武夷山天心岩的一角，九龍窠高岩峭壁上生長、樹齡超過400年的珍品，年產量不超過1公斤，一般人幾乎無法品嘗其滋味。大紅袍外型條索緊結，色澤綠褐鮮潤，沖泡後茶色橙黃明亮，葉片紅綠相間，最奇特的是香氣馥郁，有蘭花香並且持久。

帝王級茶葉大紅袍。圖為示意圖。（資料照）

帝王級茶葉大紅袍。圖為示意圖。（資料照）

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