為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南極找到一大袋百年前洋蔥 研究人員驚：竟然沒發霉！

南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，在一間小屋中意外發現一袋100多年的紅洋蔥。（擷取自南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）臉書）

南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，在一間小屋中意外發現一袋100多年的紅洋蔥。（擷取自南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）臉書）

2019-11-23 23:24:10

〔即時新聞／綜合報導〕南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，在一間小屋中意外發現一袋100多年的紅洋蔥。沒想到打開一看，洋蔥竟完全沒有發霉，令研究人員嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）昨（22）日在臉書粉專發文，表示該基金會的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，意外在一間1902年由英國極地探險家羅伯特（Robert Scott）所建造的「發現小屋」（Discovery Hut）中，發現了一大袋乾掉的紅洋蔥。

基金會指出，令人驚訝的是，除了外型變皺之外，完全沒有發霉跡象，保存相當良好，仍可清楚辨識為紅洋蔥，讓研究人員大吃一驚。

南極遺產信託基金會主要成立目的是希望能保護這些研究小屋，該組織也曾在2017年於南極洲的阿代爾角的小屋內找到一塊放了超過百年的水果蛋糕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印度不出口 孟加拉的洋蔥漲近9倍飆天價
2019-11-20 14:11

印度不出口 孟加拉的洋蔥漲近9倍飆天價
南極阿梅里冰棚裂出超巨大冰山 專家嚴密監控防船難
2019-10-01 19:53

南極阿梅里冰棚裂出超巨大冰山 專家嚴密監控防船難
趁勝追擊 明年「平均2天開1店」

趁勝追擊 明年「平均2天開1店」
救救北極熊！科學家設計「製冰潛艇」 打造人工冰山
2019-10-01 15:45

救救北極熊！科學家設計「製冰潛艇」 打造人工冰山
史上第一人！ 美國冒險家獨力橫越南極
2018-12-27 20:24

史上第一人！ 美國冒險家獨力橫越南極
英探險家挑戰橫越南極身亡 最後遺言曝光
2016-01-27 10:53

英探險家挑戰橫越南極身亡 最後遺言曝光

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播