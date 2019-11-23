南極找到一大袋百年前洋蔥 研究人員驚：竟然沒發霉！

南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，在一間小屋中意外發現一袋100多年的紅洋蔥。（擷取自南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）臉書）

2019-11-23 23:24:10

〔即時新聞／綜合報導〕南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，在一間小屋中意外發現一袋100多年的紅洋蔥。沒想到打開一看，洋蔥竟完全沒有發霉，令研究人員嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）昨（22）日在臉書粉專發文，表示該基金會的研究人員在前往南極洲的哈特角半島探險時，意外在一間1902年由英國極地探險家羅伯特（Robert Scott）所建造的「發現小屋」（Discovery Hut）中，發現了一大袋乾掉的紅洋蔥。

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基金會指出，令人驚訝的是，除了外型變皺之外，完全沒有發霉跡象，保存相當良好，仍可清楚辨識為紅洋蔥，讓研究人員大吃一驚。

南極遺產信託基金會主要成立目的是希望能保護這些研究小屋，該組織也曾在2017年於南極洲的阿代爾角的小屋內找到一塊放了超過百年的水果蛋糕。

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